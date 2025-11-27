Rakhi Sawant Birthday: राखी सावंत का बर्थडे बना शो! जीभ निकालकर दिए पोज, वीडियो ले उड़ा इंटरनेट

Rakhi Sawant Birthday: बॉलीवुड की कॉन्ट्रोवर्सी क्वीन राखी सावंत 47 साल की हो गई हैं, और जैसा कि उम्मीद थी, उनका बर्थडे सेलिब्रेशन कुछ खास नहीं था। राखी ने अपने खास दिन को करीबी दोस्तों के साथ एक ग्रैंड लेट-नाइट पार्टी के साथ मनाया, और पार्टी की तस्वीरें और वीडियो अब सोशल मीडिया पर आग लगा रहे हैं।

जहां उनके बोल्ड पार्टी लुक ने ध्यान खींचा, वहीं राखी के अजीब केक-कटिंग पोज़ ने सच में लाइमलाइट बटोरी। पार्टी के एक वायरल वीडियो में राखी अपने बर्थडे केक के साथ अजीब पोज़ देती हुई दिख रही हैं—चेहरे बनाती हुई, जीभ निकालती हुई, और अपने सिग्नेचर ड्रामैटिक स्टाइल में डांस करती हुई।

राखी सावंत का यूनिक केक-कटिंग स्टाइल

सेलिब्रिटी फोटोग्राफर वायरल भयानी ने पार्टी का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें राखी डीप नेकलाइन वाली सिल्वर शॉर्ट ड्रेस पहने हुए दिख रही हैं, जो उन्हें बोल्ड और ग्लैमरस लुक दे रही है। उन्होंने अपने लुक को सिल्वर-थीम वाले मेकअप, स्टेटमेंट नेकलेस और साइड-स्वेप्ट हेयर के साथ पूरा किया।

वीडियो में, टेबल पर दो चार-लेयर वाले केक देखे जा सकते हैं, और राखी उनके बीच कॉन्फिडेंस से खड़ी हैं। वह अपने डांस मूव्स और एक्सप्रेसिव हरकतों से भीड़ का मनोरंजन करती हैं। हालांकि, उनके कुछ बढ़ा-चढ़ाकर किए गए मूव्स और अजीब एक्सप्रेशन ने इस पल को बहुत मज़ेदार बना दिया—जिससे वीडियो तुरंत वायरल हो गया।

इंटरनेट पर मज़ेदार और आग वाले इमोजी के साथ रिएक्शन

वीडियो पर ऑनलाइन रिएक्शन की बाढ़ आ गई है। जहां कई यूज़र्स ने आग और दिल वाले इमोजी भेजे, वहीं दूसरों ने कमेंट सेक्शन में मीम्स और मज़ेदार कमेंट्स की बाढ़ ला दी—ठीक वैसी ही चर्चा राखी बनाने के लिए जानी जाती हैं।

स्ट्रगल से स्टारडम तक

राखी सावंत ने अपना करियर 1997 में शुरू किया और साधारण शुरुआत से उठकर बॉलीवुड के सबसे चर्चित चेहरों में से एक बन गईं। हालांकि वह एक मेनस्ट्रीम एक्ट्रेस बनना चाहती थीं, लेकिन उन्होंने इंडस्ट्री की टॉप आइटम गर्ल्स में से एक के रूप में अपनी एक खास पहचान बनाई।

उनके सफर में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, लगातार मीडिया अटेंशन और कई कॉन्ट्रोवर्सी रही हैं—जिससे उन्हें बॉलीवुड की “ड्रामा क्वीन” का टाइटल मिला। 47 साल की उम्र में भी राखी सावंत अच्छी तरह जानती हैं कि स्पॉटलाइट में कैसे रहना है—और उनका हालिया बर्थडे सेलिब्रेशन एक बार फिर यह साबित करता है।