Rakhi Sawant Video: मुंबई लौटी राखी सावंत! ट्रंप को बताया ‘पापा’, पैपराजी संग किया डांस और बटोरी सारी लाइमलाइट

Rakhi Sawant Video: ड्रामा क्वीन राखी सावंत आखिरकार मुंबई वापस आ गई हैं, और हमेशा की तरह, उन्होंने अपनी अजीबोगरीब हरकतों से सुर्खियाँ बटोरीं। अपनी माँ के निधन के बाद, राखी कुछ समय के लिए दुबई चली गई थीं, और प्रशंसकों ने उनकी झलक केवल फराह खान के व्लॉग में ही देखी थी। लेकिन अब, राखी एक बार फिर अपने रंग में हैं, और मनोरंजन का तड़का फिर से ज़ोरों पर है।

खास नाटकीय अंदाज़ में पैपराज़ी से बातचीत

View this post on Instagram A post shared by F I L M Y G Y A N (@filmygyan)

हाल ही में, राखी को शो ‘पति पत्नी और पंगा’ की शूटिंग के दौरान देखा गया। बाहर निकलते ही, उन्होंने अपने खास नाटकीय अंदाज़ में पैपराज़ी से बातचीत की। मज़ेदार वन-लाइनर्स से लेकर फोटोग्राफर्स के लिए डांस करने तक, राखी ने यह सुनिश्चित किया कि सबकी निगाहें उन पर टिकी रहें।

बॉस की प्रतियोगी तान्या मित्तल का भी मज़ाक उड़ाया

जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा सुर्खियाँ बटोरीं, वह थी जब राखी ने कैमरों के सामने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपना ‘पापा’ कहा। इस बयान ने सभी को हैरान और निश्चित रूप से मनोरंजन से भर दिया। राखी यहीं नहीं रुकीं – उन्होंने बिग बॉस की प्रतियोगी तान्या मित्तल का भी मज़ाक उड़ाया, जिससे पैपराज़ी हँसने लगे और और भी तालियाँ बजाने लगे।

नाटक को और भी रोमांचक बनाते हुए, राखी ने मीडिया के सामने ही अपने डांस मूव्स शुरू कर दिए, जिससे एक बार फिर साबित हो गया कि उन्हें बॉलीवुड की सबसे बेहतरीन एंटरटेनर क्यों कहा जाता है। चाहे उनकी मजाकिया जवाब हों, बेबाक टिप्पणियाँ हों या सहज अभिनय, राखी बखूबी जानती हैं कि सुर्खियों में कैसे रहना है।

सोशल मीडिया पर प्रशंसकों ने उनकी बातचीत के वीडियो क्लिप प्रसारित करना शुरू कर दिया है, और उनकी तारीफ़ करते हुए कहा है कि वह जहाँ भी जाती हैं, वहाँ हंसी और मस्ती का माहौल बना देती हैं। कई लोगों ने उन्हें “मनोरंजन की सच्ची रानी” कहा है जो दर्शकों को हमेशा हैरान करती हैं।

मनोरंजन जगत में फिर से रौनक

राखी सावंत के मुंबई वापस आने के साथ, मनोरंजन जगत में फिर से रौनक लौट आई है। दुबई डायरीज़ से लेकर मुंबई की दीवानगी तक, राखी अपने अप्रत्याशित आकर्षण से सुर्खियों में छाई रहती हैं। एक बात तो तय है – जब राखी आस-पास होती हैं, तो बोरियत कभी कम नहीं होती!