ड्रामा क्वीन’ का बड़ा खुलासा! Rakhi Sawant ने बताए अपने दूल्हे के नाम, सुनकर रह जाएंगे दंग

Rakhi Sawant: राखी सावंत सच में सबसे अलग हैं और वह इसे बार-बार साबित करती हैं। अपनी बोल्ड पर्सनैलिटी और बेबाक बयानों के लिए बॉलीवुड की “ड्रामा क्वीन” के नाम से जानी जाने वाली राखी ने एक बार फिर शादी और स्वयंवर से जुड़े अपने नए खुलासे से इंटरनेट पर हलचल मचा दी है।

राखी ने मनीषा रानी के पॉडकास्ट पर धमाल मचाया

राखी सावंत हाल ही में मनीषा रानी के पॉडकास्ट पर आईं, जहाँ एक मज़ेदार बातचीत अचानक पूरी तरह से हेडलाइन बनाने वाली बन गई। मनीषा ने मज़ाक में राखी से पूछा, “अगर आप कभी फिर से स्वयंवर करती हैं, तो आप किन सेलिब्रिटीज़ को होने वाले दूल्हे के तौर पर बुलाना चाहेंगी?” और राखी के जवाब ने सभी को हैरान कर दिया… और वे हँसी से लोटपोट हो गए!

एक्टर नहीं — ये वो मर्द हैं जिन्हें राखी चाहती हैं!

सारी उम्मीदों को तोड़ते हुए, राखी ने कहा कि अगर वह कभी दोबारा स्वयंवर करेंगी, तो सबसे पहले योग गुरु बाबा रामदेव को बुलाएंगी। अगर यह काफी चौंकाने वाला नहीं था, तो उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस लीडर राहुल गांधी उनकी दूसरी पसंद होंगे! उनके अचानक लिए गए फैसलों ने पॉडकास्ट के पल को तुरंत वायरल सेंसेशन बना दिया।

“सेलिब्रिटीज़ को क्यों बुलाएं?

जब मनीषा ने आगे पूछा कि उन्होंने बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को क्यों नहीं चुना, तो राखी ज़ोर से हंस पड़ीं और कहा: “सेलिब्रिटीज़ को कौन बुलाएगा? वे तो कंगाल हैं!” जैसा कि उम्मीद थी, वहां मौजूद सभी लोग हंसना बंद नहीं कर सके — और सोशल मीडिया पर तब से रिएक्शन आना बंद नहीं हुआ है।

फैंस का रिएक्शन, क्लिप वायरल

पॉडकास्ट का यह क्लिप ऑनलाइन जंगल में आग की तरह फैल रहा है। जहां कुछ फैंस को उनका बयान मज़ेदार लग रहा है और वे उन्हें एंटरटेनमेंट की क्वीन कह रहे हैं, वहीं दूसरों का मानना ​​है कि उन्हें बस सुर्खियों में रहना आता है। जो भी हो, राखी एक बार फिर सबका ध्यान खींचने में कामयाब रही हैं।

राखी की पर्सनल लाइफ हमेशा लाइमलाइट में

राखी सावंत की पर्सनल लाइफ ने हमेशा लोगों की दिलचस्पी बनाए रखी है। उनकी दो बार शादी हुई है, हालांकि दोनों ही रिश्ते कामयाब नहीं रहे। फिर भी, वह बिंदास तरीके से ज़िंदगी जीती हैं और जब खुद को एक्सप्रेस करने की बात आती है तो बिल्कुल बेखौफ रहती हैं।

सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा फॉलोइंग

राखी सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हैं और उनके 14.2 मिलियन से ज़्यादा इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हैं, वह लगातार रील्स, वीडियो और अपनी बेबाक पर्सनैलिटी से फैंस का मनोरंजन करती हैं। कोई हैरानी नहीं कि उनका हर बयान तुरंत वायरल हो जाता है। फिलहाल, राखी के मज़ेदार स्वयंवर वाले कमेंट ने एंटरटेनमेंट की दुनिया में एक बार फिर हलचल मचा दी है — ठीक वैसे ही जैसे उन्हें पसंद है!