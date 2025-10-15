Rakhi Sawant in Bigg Boss 19: ‘ड्रामा क्वीन की वापसी!’ Bigg Boss 19 में एंट्री लेंगी राखी सावंत ? तान्या मित्तल का उड़ा देंगी चैन-सुकून

Rakhi Sawant in Bigg Boss 19: सलमान खान का रियलिटी शो बिग बॉस 19 इस सीज़न में भले ही टीआरपी चार्ट में टॉप पर न हो, लेकिन सोशल मीडिया पर इसकी धूम मची हुई है। कंटेस्टेंट कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं—कुछ टास्क में जमकर परफॉर्म कर रहे हैं, तो कुछ अपनी तीखी बहसों से सुर्खियां बटोर रहे हैं। इनमें से तान्या मित्तल अपने ज़बरदस्त ड्रामा और तीखे बयानों से सबका ध्यान खींच रही हैं। लेकिन अब, ऐसा लग रहा है कि जल्द ही उनकी सुर्खियाँ छिन सकती हैं—क्योंकि भारतीय टेलीविज़न की निर्विवाद ड्रामा क्वीन राखी सावंत के धमाकेदार वापसी की अफवाह है!

क्या राखी सावंत बिग बॉस 19 में एंट्री करेंगी?

दुबई में लंबा समय बिताने के बाद, राखी सावंत आखिरकार भारत वापस आ गई हैं। हाल ही में उन्हें मुंबई एयरपोर्ट पर देखा गया, जहाँ उन्होंने अपने अनोखे और आकर्षक आउटफिट से सबकी निगाहें अपनी ओर खींच लीं। हमेशा की तरह, उन्होंने पैपराज़ी के लिए उत्साह से पोज़ दिए और वीडियो कुछ ही मिनटों में वायरल हो गए।

मीडिया से बातचीत के दौरान, राखी ने बिग बॉस 19 के बारे में एक बड़ा संकेत दिया। उन्होंने कहा, “मैं बिग बॉस जा रही हूँ। कृपया मुझे वोट दें!” उनके इस बयान ने तुरंत प्रशंसकों के बीच हलचल मचा दी – कुछ लोग बेहद उत्साहित हो गए, जबकि अन्य को आश्चर्य हुआ कि क्या यह उनका एक और ध्यान खींचने वाला स्टंट है।

राखी पहले भी बिग बॉस स्टार रह चुकी हैं

जिन लोगों को नहीं पता, राखी सावंत बिग बॉस के घर में कोई नई नहीं हैं। वह एक या दो बार नहीं, बल्कि तीन बार पहले भी शो में आ चुकी हैं! उनका बिग बॉस का सफ़र सीज़न 1 से शुरू हुआ था, और बाद में वह सीज़न 14 और सीज़न 15 में वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के रूप में लौटीं। वह बिग बॉस मराठी में भी दिखाई दीं, जहाँ उन्होंने अपनी खास हरकतों से दर्शकों का मनोरंजन जारी रखा।

अगर राखी वाकई बिग बॉस 19 में शामिल होती हैं, तो यह इस फ्रैंचाइज़ी में उनकी चौथी एंट्री होगी – एक ऐसा रिकॉर्ड जो केवल वह ही बना सकती हैं! प्रशंसक पहले से ही उत्साह से भरे हुए हैं और अनुमान लगा रहे हैं कि उनके आने से शो में ज़रूरी हलचल, मनोरंजन और हाई-वोल्टेज ड्रामा वापस आ जाएगा।