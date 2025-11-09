“कैमरे पर Rakhi Sawant का हंगामा! खुशी मुखर्जी को किया ऐसे चेक कि देखने वाले दंग रह गए

Rakhi Sawant: बॉलीवुड की ड्रामा क्वीन राखी सावंत सुर्खियों में आने का कोई मौका नहीं छोड़तीं। चाहे उनकी निजी ज़िंदगी हो या उनके बेबाक बयान, वह हमेशा सुर्खियों में बनी रहती हैं। इस बार, अभिनेत्री खुशी मुखर्जी की उनकी मज़ेदार खिंचाई सोशल मीडिया पर छाई हुई है।

राखी सावंत ने खुशी मुखर्जी को सिर से पैर तक देखा

View this post on Instagram A post shared by Maroof Mian (@maroofmian.sayyed)

इंस्टाग्राम पर एक इवेंट का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें राखी सावंत और खुशी मुखर्जी दोनों नज़र आ रही हैं। क्लिप में, राखी पैपराज़ी के लिए पोज़ दे रही हैं, तभी खुशी अंदर आती हैं। इसके बाद जो होता है, उसने इंटरनेट को हैरान कर दिया है।

“आज तो इसने पूरे कपड़े…”

ख़ुशी के आते ही, राखी सावंत उसे ऊपर से नीचे तक देखती हैं, कैमरे के सामने उसके पहनावे को अच्छी तरह से देखती हैं, और फिर व्यंग्यात्मक लहजे में कहती हैं: “आज तो इसने पूरे कपड़े पहने हैं!” यह चुटीली टिप्पणी साफ़ तौर पर ख़ुशी के बोल्ड ड्रेसिंग स्टाइल पर एक तंज थी, जिसके लिए वह जानी जाती हैं। राखी के बेबाक मज़ाक ने प्रशंसकों को खूब हंसाया। यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है।

प्रशंसक प्रतिक्रियाएँ

उपयोगकर्ता कमेंट सेक्शन में मज़ेदार प्रतिक्रियाओं से भर रहे हैं: “राखी के सामने कोई नहीं जीत सकता।” “राखी ने बिल्कुल सही किया!” “राखी मैम ने आज मेरा दिन बना दिया।” कई लोगों ने इस पल को यादगार बताया और कहा कि सिर्फ़ राखी ही सार्वजनिक रूप से ऐसा कुछ कर सकती हैं।

पहली बार नहीं

यह पहली बार नहीं है जब राखी ने किसी सेलिब्रिटी के पहनावे पर खुलकर टिप्पणी की हो। वह अपने दोस्तों और सह-कलाकारों पर बोल्ड और मज़ाकिया अंदाज़ में कटाक्ष करने के लिए मशहूर हैं। ख़ुशी मुखर्जी के साथ उनका हालिया रोस्ट अब उनके प्रशंसकों के लिए मनोरंजन का एक नया ज़रिया बन गया है।

Also Read: Deewane Ki Deewaniyat Collection Day 7: एक दीवाने की दीवानियत’ का रोमांस नहीं थमा, मंडे पर भी कलेक्शन में जबरदस्त