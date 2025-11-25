Rakhi Sawant Birthday: क्लीवेज से रामदेव तक, राखी सावंत के इन 5 बयानों ने हिलाया था इंटरनेट

Rakhi Sawant Birthday: एक्ट्रेस और डांसर राखी सावंत कई फिल्मों में नज़र आ चुकी हैं, लेकिन वह अपने ऑन-स्क्रीन काम से ज़्यादा अपने बोल्ड और विवादित बयानों के लिए जानी जाती हैं। राखी अक्सर ऐसे बयानों से सुर्खियों में रहती हैं

जिनसे बहस, मीम्स और मीडिया का बड़ा ध्यान खींचता है। बाबा रामदेव से शादी करने की बात करने से लेकर ब्रेस्ट इम्प्लांट पर कमेंट करने तक, वह कभी भी अपनी बात कहने से पीछे नहीं हटीं।

राखी सावंत 25 नवंबर को अपना 47वां जन्मदिन मना रही हैं, तो यहां उनके कुछ सबसे विवादित बयानों पर एक नज़र डालते हैं, जिन्होंने कभी हंगामा मचा दिया था।

ब्रेस्ट इम्प्लांट पर राखी सावंत का चौंकाने वाला बयान

करण जौहर के पॉपुलर चैट शो कॉफी विद करण में अपनी मौजूदगी के दौरान, राखी ने खुले तौर पर माना कि उन्होंने ब्रेस्ट इम्प्लांट करवाए हैं। उन्होंने कहा: “जो भगवान नहीं देते, डॉक्टर देते हैं।”

जब एक रिपोर्टर ने पूछा कि वह अपना क्लीवेज क्यों दिखाती हैं, तो उन्होंने बिंदास जवाब दिया: “मैंने इस पर लाखों खर्च किए हैं, तो मैं इसे क्यों नहीं दिखाऊं?” यह कमेंट तुरंत वायरल हो गया और इससे बड़ा विवाद खड़ा हो गया।

राखी बाबा रामदेव से शादी करना चाहती थीं

एक और हेडलाइन बटोरने वाले पल में, राखी सावंत ने योग गुरु बाबा रामदेव से शादी करने की इच्छा जताई। उन्होंने कहा: “मैं बाबा रामदेव से शादी करने के लिए तैयार हूं। उन्हें बस एक बार हां कहना होगा।” ज़ाहिर है, इस अजीब बयान से सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हुई।

राखी ने सनी लियोनी पर निशाना साधा

राखी ने एक बार सनी लियोनी पर निशाना साधते हुए कहा था कि फिल्ममेकर महेश भट्ट ने सनी को जिस्म 2 में सिर्फ इसलिए कास्ट किया क्योंकि वह बोल्ड और साफ़ सीन कर सकती थीं। उनके मुताबिक: “ऐसा काम सनी लियोनी के लिए बहुत आसान है।” इस बात पर दोनों एक्ट्रेस के फैंस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी।

राखी ने कैटरीना कैफ पर उन्हें कॉपी करने का आरोप लगाया

एक और विवादित कमेंट में, राखी ने दावा किया कि कैटरीना कैफ उनका स्टाइल कॉपी करती हैं। उनके इस बयान ने कई लोगों को चौंका दिया और ऑनलाइन रिएक्शन की लहर दौड़ गई।

सलमान खान पर राखी का हैरान करने वाला कमेंट

राखी सावंत ने एक बार सुपरस्टार सलमान खान के बारे में एक बोल्ड बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वह उन्हें तभी दोषी मानेंगी जब वह प्लेन क्रैश कर दें या किसी आतंकवादी गतिविधि में शामिल हों।

यह कमेंट भी मीडिया आउटलेट्स में हॉट टॉपिक बन गया था।

राखी सावंत का शुरुआती करियर

राखी ने 1997 में फिल्म अग्निचक्र से अपना फिल्मी डेब्यू किया, जिसमें उन्होंने रूही सावंत का किरदार निभाया था। बाद में वह जोरू का गुलाम, जिस देश में गंगा रहता है, मस्ती, मैं हूं ना, और कई अन्य फिल्मों में दिखाई दीं।

राखी का रियलिटी टीवी पर आना

फिल्मों के अलावा, राखी को रियलिटी शो, खासकर बिग बॉस से बहुत पॉपुलैरिटी मिली, जहाँ उनकी बिंदास पर्सनैलिटी और ड्रामा वाली प्रेजेंस ने उन्हें घर-घर में मशहूर कर दिया।