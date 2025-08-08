Rakhi Competition : रक्षाबंधन पर्व पर दिशा स्कूल में राखी मेकिंग एवं मेहंदी प्रतियोगिता आयोजित

बच्चों ने बनाई इको-फ्रेंडली राखियां, पिंकू की राखी रही प्रथम

Rakhi Competition ,(आज समाज) लोहारू। स्थानीय दिशा इंटरनेशनल स्कूल में रक्षाबंधन पर्व के मौके पर राखी मेकिंग एवं मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और अपनी रचनात्मकता का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में, बच्चों ने विभिन्न प्रकार की राखियां बनाई, जिनमें से अधिकांश राखियां इको-फ्रेंडली थीं। इसका मतलब है कि ये राखियां प्राकृतिक और पर्यावरण के अनुकूल सामग्री कपास, ऊन, बीज, धागे से बनी हुई थीं। स्कूल प्राचार्य ने प्रतिभागी बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया।

बच्चों ने इको-फ्रेंडली राखियां बनाई

मेहंदी प्रतियोगिता मे 11वीं कक्षा की रियांशा की मेहंदी प्रथम रही वहीं पिंकू की राखी विशेष आकर्षण का केंद्र रही।

प्राचार्य राकेश शर्मा ने बताया कि भारत त्योहारों का देश है। शुक्रवार को रक्षाबंधन त्योहार के मौके पर स्कूल में राखी मेकिंग एवं मेहंदी प्रतियोगिता आयोजित की गई जिसमें कक्षा तीसरी से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों ने उत्साह से भाग लिया। उन्होंने कहा कि बच्चों ने इको-फ्रेंडली राखियां बनाकर सभी का मन मोह लिया। उन्होंने बताया कि कक्षा तीसरी से 12वीं तक की राखी प्रतियोगिता में कक्षा चौथी की सोनाक्षी की राखी प्रथम, कक्षा आठवीं से पिंकू प्रथम, कक्षा 10वीं से स्नेहा प्रथम जबकि 11वीं कक्षा से मोनिका द्वारा बनाई गई राखी ने द्वितीय स्थान हासिल किया है।

राखी पर्यावरण के अनुकूल भी

पिंकू की राखी न केवल सुंदर थी, बल्कि पर्यावरण के अनुकूल भी थी। इस प्रतियोगिता ने बच्चों को न केवल अपनी रचनात्मकता दिखाने का अवसर दिया, बल्कि उन्हें पर्यावरण के महत्व और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के बारे में भी जागरूक किया। मेहंदी प्रतियोगिता में कक्षा 11वीं की रियांशा की मेहंदी ने प्रथम, कक्षा सातवीं की अंकिता की मेहंदी प्रथम और कक्षा पांचवीं से कशिश की मेंहदी को प्रथम स्थान मिला है।

उन्होंने बताया कि इस प्रकार की प्रतियोगिताओं से बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना का विकास होता है और उनको अपने त्योहारों को जानने का मौका मिलता है। इस मौके पर स्कूल निदेशक पवन लाटा, राजेंद्र शर्मा, राजकला, अजय शर्मा, नरेश कुमार, सुमेर सिंह, पवन दहिया, प्रदीप कुमार, अंजू शर्मा, प्रवेश देवी, मंजू जांगिड़, रिंकू, पूजा, देवेंद्र सहित स्टाफ के सदस्य मौजूद रहे।

