भारत की संस्कृति महान है जो 140 करोड़ भारतवासियों को अच्छी शिक्षा और पवित्रता का संदेश देने का करती है काम : निरंजन बीसी

उड़ीसा में सरपंच के पद से शुरू करके जिला परिषद और राज्यसभा सांसद के रूप में सुलाता देव भी पहुंची चुलकाना धाम

Chulkana Dham, (आज समाज), पानीपत : भारत की संस्कृति महान है जो 140 करोड़ भारतवासियों को अच्छी शिक्षा और पवित्रता का संदेश देने का काम करती है और इसमें श्री श्याम बाबा सिद्ध पीठ चुलकाना धाम अब ऐतिहासिक और पवित्र स्थल बन गया है जो सभी सनातनियों को एक अच्छा मार्ग दिखाने का काम कर रहा है। उक्त बातें पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी इनफॉरमेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट के अध्यक्ष और राज्य सभा सांसद निरंजन बिशि ने चुलकाना गांव के श्री श्याम बाबा मंदिर में बाबा के दर्शन करने के बाद गांव वासियों को संबोधित करते हुए कही।

हम संस्कृति मंत्रालय को भी पत्र लिखेंगे

उन्होंने कहा कि महाभारत काल से ही चुलकाना धाम का नाम है, यहां यह धाम इसलिए प्रसिद्ध है कि महाभारत काल से ही जो इतिहास उस समय का है बाबा का धाम उस इतिहास को दिखाने का काम कर रहा है और चुलकाना धाम हिंदू धर्म की एक विशेष आस्था का केंद्र बन गया है। उन्होंने कहा कि बाबा का धाम शांति, मैत्री और आपसी प्रेम भाव बढ़ाने का एक ऐसा स्थल बन गया है जो केवल हिंदुस्तान ही नहीं विदेशों में भी छाया हुआ है। उन्होंने कहा कि यहां पर अच्छी और ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं लोगों को मिले, इसके लिए हम संस्कृति मंत्रालय को भी अपनी और से पत्र लिखेंगे।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान

उड़ीसा की रहने वाली और सरपंच पद से शुरू करके जिला परिषद और अन्य पदों पर रहने के बाद अब राज्यसभा सांसद सुलाता देव ने भी कहा कि चुलकाना श्री श्याम बाबा का धाम एक ऐसा धाम है जिसे केवल हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल, उत्तराखंड और अन्य राज्यों में ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसी पहचान बनाए हुए हैं जो हम सबको एक सनातन होने का गौरव दिलाने का काम करता है। उन्होंने कहा कि यहां बाबा के दरबार में आने के बाद हर व्यक्ति एक अलग अनुभूति का एहसास करता है, क्योंकि भारतीय सनातन संस्कृति में जिस तरह से हम पूरी दुनिया को एक होने एक रहेंगे तो नेक रहेंगे।

सम्मान के रूप में शंख देकर सम्मानित करने का भी काम किया

इस तरह के संदेश देने का काम करता है तो निश्चित रूप से आने वाले समय में चुलकाना धाम एक ऐसा धाम साबित होगा जहां हर व्यक्ति श्री श्याम बाबा के दरबार में माथा टेकेगा और बाबा से प्रार्थना करेगा कि बाबा केवल एक मेरे परिवार ही नहीं पूरी दुनिया पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। उनके साथ मिनिस्ट्री ऑफ़ सिविल एविएशन भारत सरकार के हिंदी एडवाइजरी कमेटी के सदस्य योग गुरु डॉ. अनिल जैन, दक्ष जैन और अन्य सदस्यों का यहां पहुंचने पर श्री श्याम बाबा मंदिर कमेटी की ओर से प्रधान रोशनलाल छौक्कर के द्वारा बाबा के पटके पहनाकर स्वागत किया गया और उन्हें सम्मान के रूप में शंख देकर सम्मानित करने का भी काम किया गया।

