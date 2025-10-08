Rajveer Jawanda Passes Away: 35 साल की उम्र में राजवीर जवांदा का निधन! सड़क हादसे ने छीना पंजाबी सिंगर की जान, इंडस्ट्री में छाया शोक

Rajveer Jawanda Passes Away: पंजाबी सिनेमा और संगीत प्रेमी लोकप्रिय गायक राजवीर जवंदा के असामयिक निधन पर शोक व्यक्त कर रहे हैं, जिनका 35 वर्ष की कम उम्र में निधन हो गया। एक भीषण सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होने के बाद गायक 11 दिनों से जीवन-मौत से जूझ रहे थे।

वह दुर्घटना जिसने सब कुछ बदल दिया

यह दुखद घटना 27 सितंबर को हिमाचल प्रदेश में हुई, जब राजवीर जवंदा शिमला के पास पहाड़ियों की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने के लिए अपनी बाइक पर सवार थे। रिपोर्टों के अनुसार, उन्होंने अपनी बाइक पर नियंत्रण खो दिया, जिससे एक गंभीर दुर्घटना हुई। दुर्घटना में उनके सिर में गंभीर चोटें आईं और उन्हें तुरंत पास के एक अस्पताल ले जाया गया।

11 दिनों तक जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष

दुर्घटना के बाद, राजवीर को जीवन रक्षक प्रणाली पर रखा गया और वे 11 दिनों तक जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष करते रहे। एक समय तो उन्हें हृदय गति रुक ​​भी गई, जिसके कारण डॉक्टरों को उन्हें विशेष उपचार के लिए मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में स्थानांतरित करना पड़ा। दुर्भाग्य से, तमाम कोशिशों के बावजूद, उनकी चोटें – जिनमें उनके मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को गंभीर क्षति भी शामिल है – घातक साबित हुईं।

उद्योग जगत से समर्थन और प्रार्थनाएँ

इस कठिन दौर में, प्रशंसकों और सहकर्मियों ने राजवीर के शीघ्र स्वस्थ होने के लिए प्रार्थनाएँ और समर्थन व्यक्त किया। प्रसिद्ध पंजाबी अभिनेता और गायक दिलजीत दोसांझ ने हाल ही में हांगकांग में एक संगीत कार्यक्रम के दौरान उनके लिए प्रार्थना भी की।

पंजाबी मनोरंजन जगत में शोक की लहर

राजवीर जवंदा विवाहित थे और दो बच्चों के पिता थे। उनके आकस्मिक निधन से पंजाबी मनोरंजन जगत में शोक की लहर दौड़ गई है और प्रशंसक शोकाकुल हैं। सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलियों की बाढ़ आ गई है क्योंकि प्रशंसक एक प्रतिभाशाली कलाकार के निधन पर शोक व्यक्त कर रहे हैं, जिनका शानदार करियर दुखद रूप से समाप्त हो गया।

