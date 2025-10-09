Rajvir Jawanda Death News: पंजाबी सिंगर राजवीर जवंदा आज होंगे पंचतत्व में विलीन, लुधियाना के पैतृक गांव में होगा अंतिम संस्कार

By
Mohit Saini
-
0
77
Rajvir Jawanda Death News: पंजाबी सिंगर राजवीर जवंदा आज होंगे पंचतत्व में विलीन, लुधियाना के पैतृक गांव में होगा अंतिम संस्कार
Rajvir Jawanda Death News: पंजाबी सिंगर राजवीर जवंदा आज होंगे पंचतत्व में विलीन, लुधियाना के पैतृक गांव में होगा अंतिम संस्कार

Rajvir Jawanda Death News: जाबी संगीत जगत गायक राजवीर जवंदा के दुखद निधन पर शोक व्यक्त कर रहा है। एक भीषण सड़क दुर्घटना के बाद 11 दिनों तक वेंटिलेटर पर जीवन-मौत से जूझने के बाद, 35 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। उनके असामयिक निधन से प्रशंसक और साथी कलाकार स्तब्ध हैं। दिलजीत दोसांझ, गुरदास मान, सोनम बाजवा, सरगुन मेहता, गिप्पी ग्रेवाल और नीरू बाजवा जैसे बड़े सितारों ने दिवंगत गायक को भावभीनी श्रद्धांजलि दी है।

राजवीर जवंदा का अंतिम संस्कार कहाँ होगा?

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Rajvir Jawanda (@rajvirjawandaofficial)

एक घातक दुर्घटना के बाद, राजवीर को मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहाँ वे जीवन रक्षक प्रणाली पर थे। 8 अक्टूबर को उनके निधन के बाद, मोहाली सिविल अस्पताल में उनका पोस्टमार्टम किया गया और उनका शव उनके परिवार को सौंप दिया गया। आज, 9 अक्टूबर को, राजवीर जवंदा का लुधियाना स्थित उनके पैतृक गाँव पौना में अंतिम संस्कार किया जाएगा। पंजाबी गायक एमी विर्क ने सोशल मीडिया पर अंतिम संस्कार की जानकारी साझा की।

पत्नी की अपील को नज़रअंदाज़ किया

खबरों के अनुसार, राजवीर के अंतिम संस्कार में उनके परिवार के करीबी सदस्य और पंजाबी इंडस्ट्री की कई हस्तियाँ शामिल होंगी। एक करीबी दोस्त ने बताया कि राजवीर की पत्नी ने उनसे बाइक ट्रिप पर न जाने का अनुरोध किया था, लेकिन उन्होंने ज़िद की—जिसके कारण यह दुखद दुर्घटना हुई और उनकी जान चली गई।

दुर्घटना कब हुई?

राजवीर का एक्सीडेंट 27 सितंबर को हिमाचल प्रदेश के बद्दी में हुआ था। उनके सिर और रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोटें आईं। पास के अस्पताल ले जाने के कुछ ही देर बाद, उन्हें दिल का दौरा भी पड़ा। बाद में, उन्हें मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें 11 दिनों तक बचाने की कोशिश की—लेकिन दुर्भाग्य से, वे बच नहीं पाए।

यह भी पढ़ें: Disha Patani House Firing: दिशा पाटनी के घर पर चली गोलियां, गोल्डी बराड़ ने ली जिम्मेदारी

 