Salman Khan Film: सलमान खान की अगली फिल्म में राजपाल यादव निभाएंगे भाईजान के करीबी का रोल, शूटिंग शुरू

वामशी पेडिपल्ली के डायरेक्शन में बन रही फिल्म

Salman Khan Film, (आज समाज), मुंबई: सलमान खान ने अपना वादा आखिरकार पूरा किया। हाल ही में बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव ने शेयर किया था कि वो पैसों की तंगी से गुजर रहे हैं। इसकी बाद सलमान खान उनकी मदद के लिए आगे आए और उन्हें अपनी फिल्म में रोल आॅफर किया। हालांकि, सलमान खान ने ये नहीं बताया था कि अपनी किस फिल्म में वो राजपाल यादव को लेने वाले हैं।

लेकिन अब पता चल गया है। जी हां सलमान खान और वामशी पेडिपल्ली की अगली फिल्म में राजपाल यादव की एंट्री हो गई है। सलमान खान की इस मूवी का डायरेक्शन वामशी पेडिपल्ली कर रहे हैं और इसके प्रोड्यूसर दिल राजू हैं। अब इस फिल्म में राजपाल यादव भी शामिल हो गए हैं। सलमान खान ने अपनी अगली फिल्म में एक अहम रोल निभाने के लिए राजपाल यादव को साइन किया है।

बताया जा रहा है कि इसमें राजपाल यादव की आॅफिशियल एंट्री हो गई है। इतना ही नहीं, राजपाल यादव ने अपने हिस्से की शूटिंग भी शुरू कर दी है। रिपोर्ट्स की मानें तो राजपाल यादव को सलमान खान के करीबी का रोल निभाते हुए देखा जाएगा।

फिर साथ आए सलमान-राजपाल

शुरूआत में उम्मीद थी कि राजपाल मई महीने में फिल्म की शूटिंग शुरू करेंगे, लेकिन सोर्स की मानें तो एक्टर ने 27 अप्रैल से ही शूटिंग शुरू कर दी है। इसी रिपोर्ट में सोर्स के हवाले से बताया गया कि राजपाल सलमान खान के साथ फिर से काम करने को लेकर काफी एक्साइटेड हैं।

दोनों ने कई कल्ट फिल्मों में साथ काम किया है, जिनमें पार्टनर (छोटा डॉन) और मुझसे शादी करोगी (छोटा पंडित) जैसी फिल्में शामिल हैं। इस फिल्म में भी राजपाल का किरदार काफी अनोखा है और उनका कॉमिक अंदाज दर्शकों को हंसा-हंसाकर लोटपोट कर देगा।

कब रिलीज होगी सलमान खान की फिल्म

सलमान खान और दिल राजू की अगली फिल्म ईद 2027 के मौके पर रिलीज होगी। फिल्म की शूटिंग अगले हफ्ते मुंबई में शुरू होगी। सलमान खान अपनी इस फिल्म के टाइटल अनाउंसमेंट के लिए वामशी पेडिपल्ली के साथ एक अलग प्रोमो शूट करेंगे। फिलहाल इस फिलम को SVC63 के नाम से बनाया जा रहा है।

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