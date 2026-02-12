Rajpal Yadav-Premanand Maharaj Video: राजपाल यादव–प्रेमानंद महाराज का वीडियो फिर वायरल, अब लोगों को समझ आई वो बात

Rajpal Yadav-Premanand Maharaj Video: आध्यात्मिक गुरु प्रेमानंद महाराज के साथ एक्टर राजपाल यादव का एक वीडियो एक बार फिर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। लगभग दो महीने पहले रिकॉर्ड की गई यह क्लिप, राजपाल यादव के चेक बाउंस केस में दिल्ली की तिहाड़ जेल में सरेंडर करने के बाद खूब शेयर की जा रही है। कई यूज़र्स अब मानते हैं कि उस वीडियो में प्रेमानंद महाराज की बातें एक्टर के आने वाले मुश्किल समय का इशारा करती थीं।

राजपाल यादव दिसंबर 2025 में प्रेमानंद महाराज से मिले थे। उस समय, इस मुलाकात ने ज़्यादा ध्यान नहीं खींचा था। लेकिन अब, एक्टर की कानूनी परेशानियों के बाद, लोग क्लिप को दोबारा देख रहे हैं और कह रहे हैं कि आध्यात्मिक गुरु को शायद राजपाल की ज़िंदगी में आने वाले तूफ़ान का आभास हो गया था।

राजपाल यादव की कानूनी मुश्किलें


राजपाल यादव ने 5 फरवरी को चेक बाउंस केस में तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया। जेल जाने से पहले, एक्टर ने कहा था कि उनके पास पैसे नहीं बचे हैं और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। हालांकि, यह खबर आने के बाद, फिल्म इंडस्ट्री और दूसरी फील्ड के कई लोग इस मुश्किल दौर में उनका साथ देने के लिए आगे आए।

वायरल वीडियो में क्या कहा गया?

वीडियो में, राजपाल यादव को प्रेमानंद महाराज के सामने हाथ जोड़कर ज़मीन पर बैठे देखा जा सकता है। वह अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में बात करते हैं और अपने गुरु, पंडित देव प्रभाकर शास्त्री का ज़िक्र करते हैं, जिन्होंने 2020 में समाधि ली थी। राजपाल याद करते हैं कि वह खुशकिस्मत थे कि उन्हें 1999 में दीक्षा मिली और वह दुनिया की भलाई के लिए किए गए कई यज्ञों और स्पिरिचुअल रीति-रिवाजों के बारे में बात करते हैं। वह यह भी कहते हैं कि एक्टिंग करते हुए भी वह हमेशा अपनी स्पिरिचुअल जड़ों से जुड़े रहे।

प्रेमानंद महाराज, अपने जवाब में, कुछ ऐसा कहते हुए सुने जाते हैं जो अब कई लोगों को बहुत काम का लगता है। वह कहते हैं कि ज़िंदगी का असली फ़ायदा अपने मन को भगवान से जोड़े रखना है, क्योंकि ज़िंदगी उतार-चढ़ाव से भरी है। वह बताते हैं कि कभी दुख होता है, कभी अपनों से जुदाई होती है, और कभी इतने बड़े संकट आते हैं कि ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। पैसे और रिश्तों से जुड़ी परेशानियां इंसान को हिला सकती हैं, और ऐसे पलों में सिर्फ़ भगवान ही आपका सच्चा साथ देते हैं।

वह आगे कहते हैं कि जब समय अच्छा होता है तो लोग दोस्त बन जाते हैं, लेकिन जब मुसीबत आती है, तो कई लोग आपसे बचने लगते हैं। इसलिए हमेशा भगवान को याद करना चाहिए, उनका नाम लेते रहना चाहिए, हर मुश्किल से सीखना चाहिए और कभी हार नहीं माननी चाहिए।

यह सुनकर राजपाल यादव कहते हैं कि उन्होंने बहुत कुछ बात करने का प्लान बनाया था, लेकिन उस समय उन्हें सही शब्द नहीं मिले। इससे महाराज समेत वहां मौजूद सभी लोग हंस पड़ते हैं। राजपाल अपनी पत्नी राधा का भी ज़िक्र करते हैं और कहते हैं कि अगली बार वह उनके साथ आशीर्वाद लेने आने की उम्मीद करते हैं। बेल प्ली पर आज सुनवाई

गौरतलब है कि राजपाल यादव की बेल प्ली पर आज, 12 फरवरी को सुनवाई होनी है। यह मामला उनकी 2010 की फिल्म ‘अता पता लापता’ से जुड़ा है, जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही और उन्हें पैसे की तंगी में डाल दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्होंने फिल्म बनाने के लिए मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से 5 करोड़ रुपये का लोन लिया था। बाद में, कंपनी ने उनके खिलाफ पेमेंट न करने और चेक बाउंस होने का केस फाइल किया।

कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक, राजपाल यादव को उनके खिलाफ फाइल किए गए सात केस में से हर एक में 1.35 करोड़ रुपये देने हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि कोर्ट में पहले जमा की गई रकम शिकायत करने वाले के हक में जारी की जाए।

जब यह पुराना वीडियो फिर से सामने आया, तो कई लोगों को लगा कि प्रेमानंद महाराज की बातें अब लगभग भविष्यवाणी जैसी लग रही हैं, जो सभी को याद दिला रही हैं कि ज़िंदगी कितनी अनिश्चित हो सकती है—और किस्मत कितनी जल्दी बदल सकती है।

