Rajpal Yadav in Tihar Jail: बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव एक बार फिर चेक बाउंस केस की वजह से चर्चा में हैं, जिसकी वजह से उन्हें वापस जेल जाना पड़ा है। एक्टर इससे पहले 2018 में तीन महीने जेल में रहे थे, और अब बकाया पेमेंट न करने की वजह से उन्हें सरेंडर करने के लिए कहा गया है। हाल ही में, दिल्ली हाई कोर्ट में उनकी बेल अर्जी पर सुनवाई हुई, जहाँ कोर्ट ने कथित तौर पर उनकी खिंचाई की और उनकी अर्जी खारिज कर दी, और अगली सुनवाई सोमवार तक के लिए टाल दी। अभी, राजपाल यादव तिहाड़ जेल में बंद हैं।
Rajpal Yadav in Tihar Jail: ना खास सुविधा, ना VIP स्टेटस… तिहाड़ जेल में आम कैदी की तरह रह रहे हैं राजपाल यादव
एडमिनिस्ट्रेटिव सूत्रों के मुताबिक, राजपाल को जेल नंबर 2 में रखा गया है। जब वह पहली बार आए थे, तो वह लगभग 24 घंटे तक चुप रहे थे। हालाँकि, अब हालात बदल गए हैं। एक्टर ने साथी कैदियों का मज़ाक और मज़ेदार किस्सों से मनोरंजन करना शुरू कर दिया है। उनके कहने पर, वह अक्सर अपनी फिल्मों के मशहूर कॉमेडी डायलॉग सुनाते हैं, जिससे बैरक में मुस्कान और हँसी आ जाती है। एक जाना-माना चेहरा होने के बावजूद, राजपाल किसी भी दूसरे कैदी की तरह ही रह रहे हैं।
सूत्रों ने आगे बताया कि राजपाल यादव को कोई VIP ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। वह दूसरे कैदियों की तरह जेल का रेगुलर रूटीन फॉलो करते हैं। उन्हें सुबह बैरक से बाहर आने की इजाज़त है, जिसके बाद उन्हें फ्रेश होने का टाइम मिलता है, फिर चाय और नाश्ता होता है। डिनर शाम करीब 7 बजे मिलता है, और वह आमतौर पर रात 10 बजे तक सो जाते हैं। वह सुबह 5 से 6 बजे के बीच जल्दी उठ जाते हैं।
यह भी कहा जा रहा है कि राजपाल ने बाहर से कोई खास फैसिलिटी नहीं मांगी है। कई कैदी उनकी एक झलक पाने या बात करने के लिए पास आने की कोशिश करते हैं, और उनकी मौजूदगी से अक्सर उनके चेहरे खिल उठते हैं।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, राजपाल यादव को जेल मेन्यू के हिसाब से ही खाना दिया जा रहा है, जिसमें दाल, सब्ज़ी, रोटी और चावल जैसा सिंपल खाना शामिल है। वह अपने साथी कैदियों से अपनी जेल की वजह के बारे में भी खुलकर बात करते हैं। एक्टर ने कथित तौर पर उन्हें बताया है कि उनके अच्छे समय में हर कोई उनके साथ था, लेकिन जब हालात खराब हुए, तो कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आया।
उन्होंने यह भी बताया कि उनका इरादा कभी बेईमानी वाला नहीं था, लेकिन हालात ने उन्हें इस हालत में धकेल दिया। जेल के अंदर, राजपाल एक आम कैदी की तरह रूलबुक को फॉलो कर रहे हैं — समय पर उठना, रोल कॉल पर जाना, साफ-सफाई रखना और डेली रूटीन का पालन करना। जेल मैनुअल के अनुसार, कोई छूट या खास सुविधाएं नहीं हैं।