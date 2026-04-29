Rajpal Yadav Film: 19 साल बाद फिर साथ दिखेंगे राजपाल और सलमान, जेल के बाद करियर ने पकड़ी रफ्तार

Rajpal Yadav Film: पर्सनल विवादों को लेकर सुर्खियों में रहने के बाद, राजपाल यादव आखिरकार बड़े पर्दे पर ज़ोरदार वापसी कर रहे हैं। टैलेंटेड कॉमेडियन-एक्टर, जिन्हें हाल ही में ₹9 करोड़ के चेक बाउंस केस में कानूनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, अब अपने करियर को पटरी पर लाने के लिए तैयार लग रहे हैं।

सलमान खान की आने वाली फिल्म में बड़ी एंट्री

रिपोर्ट्स के मुताबिक, राजपाल यादव को सलमान खान की बहुप्रतीक्षित आने वाली फिल्म में एक बड़े रोल के लिए चुना गया है, जिसका नाम फिलहाल SVAC 63 रखा गया है। इस प्रोजेक्ट को वामशी पैडिपल्ली डायरेक्ट कर रहे हैं और उम्मीद है कि यह एक ज़बरदस्त एक्शन थ्रिलर होगी।

इस कास्टिंग को लेकर चर्चा तब बढ़ी जब सलमान ने हाल ही में एक अवॉर्ड शो के विवाद के दौरान सार्वजनिक रूप से

राजपाल का समर्थन किया, जहाँ एक्टर का उनके कानूनी मुद्दों पर मज़ाक उड़ाया गया था। सलमान के इस इशारे ने एक संभावित कोलेबोरेशन के बारे में अटकलें लगाईं—और अब, ऐसा लगता है कि वे अफवाहें हकीकत में बदल सकती हैं।

लगभग दो दशक बाद रीयूनियन

अगर कन्फर्म हो जाता है, तो इस फिल्म में राजपाल यादव 19 साल बाद सलमान खान के साथ फिर से काम करेंगे। दोनों ने आखिरी बार 2007 की हिट फिल्म पार्टनर में स्क्रीन शेयर किया था। इससे पहले उन्होंने पॉपुलर कॉमेडी फिल्म मुझसे शादी करोगी में भी साथ काम किया था।

फिल्म की डिटेल्स और स्टार कास्ट

फिल्म में नयनतारा भी होंगी, जो सलमान खान के साथ उनकी पहली ऑन-स्क्रीन जोड़ी होगी। प्रोड्यूसर दिल राजू के सपोर्ट में बनी इस फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है और इंडस्ट्री में इसकी काफी चर्चा हो रही है।

हालांकि अभी तक कोई ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं आया है, लेकिन राजपाल के शामिल होने की खबर ने फैंस के बीच एक्साइटमेंट काफी बढ़ा दी है।

‘भूत बांग्ला’ के बाद कमबैक

हाल ही में, राजपाल यादव अक्षय कुमार के साथ भूत बांग्ला में दिखे थे। उनकी परफॉर्मेंस ने जेल से रिहा होने के बाद उनकी वापसी को दिखाया, और अब यह नया प्रोजेक्ट उनकी वापसी को और पक्का कर सकता है।

रिलीज़ टाइमलाइन

सलमान खान-नयनतारा स्टारर यह फिल्म ईद 2027 पर ग्रैंड रिलीज़ होने की खबर है, जिससे यह आने वाले सालों में सबसे ज़्यादा इंतज़ार की जाने वाली फिल्मों में से एक बन जाएगी।

कॉन्ट्रोवर्सी से कमबैक तक, राजपाल यादव का सफ़र एक पॉज़िटिव मोड़ लेता दिख रहा है। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ, तो सलमान खान के साथ उनका रीयूनियन एक बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है—जो ऑडियंस को लंबे समय से पसंद आने वाला कॉमिक मैजिक वापस लाएगा।

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