Rajpal Yadav Case: जेल में ही रहेंगे राजपाल यादव, जमानत पर लगा ब्रेक, सोमवार तक टली सुनवाई

Rajpal Yadav Case: दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव को चेक बाउंस केस में बेल देने से मना कर दिया, जिससे उनकी तिहाड़ जेल में रहने की अवधि बढ़ गई। कोर्ट ने अब अगली सुनवाई सोमवार के लिए तय की है, जिसका मतलब है कि एक्टर को कम से कम चार और रातें कस्टडी में बितानी होंगी।

यह मामला जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा के सामने आया, जिन्होंने दोपहर 2:30 PM बजे सुनवाई फिर से शुरू की। कार्रवाई के दौरान, राजपाल यादव के वकील ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने एक्टर से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन उनसे कॉन्टैक्ट नहीं हो पाया। हालांकि, बेल एप्लीकेशन फाइल की गई थी और दूसरी पार्टी से जवाब मांगा जा सकता है। रिक्वेस्ट स्वीकार करते हुए, कोर्ट ने मामले को सोमवार तक के लिए टाल दिया।

इससे पहले दिन में, कोर्ट ने एक्टर को कड़ी फटकार लगाई। जस्टिस शर्मा ने साफ किया कि यादव को जेल इसलिए भेजा गया क्योंकि वह अपने वादे पूरे नहीं कर पाए। जज ने साफ शब्दों में कहा, “आप जेल में इसलिए हैं क्योंकि आपने अपना वादा पूरा नहीं किया।” कोर्ट ने यह भी कहा कि यह पहली बार नहीं है जब ऐसे आश्वासन दिए गए हों।

कोर्ट ने शिकायत करने वाले से जवाब दाखिल करने को कहा

हाई कोर्ट ने शिकायत करने वाले को राजपाल यादव की बेल एप्लीकेशन पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। जस्टिस शर्मा ने कहा कि केस फाइल देखने के बाद, कई ज़रूरी बातें सामने आईं जो पहले पता नहीं थीं। कोर्ट ने यह भी बताया कि एक्टर ने पहले ही सुप्रीम कोर्ट में पहले के आदेश को चुनौती दी थी, लेकिन वहां से उन्हें कोई राहत नहीं मिली।

“आपने यह वादा पहले भी कई बार किया है”

सुबह की सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने इस बात पर ध्यान दिया कि राजपाल यादव ने परिवार में शादी का हवाला देते हुए बेल मांगी थी। उनके वकील ने दावा किया था कि पैसे उसी दिन जमा कर दिए जाएंगे। हालांकि, कोर्ट ने कड़ी नाराज़गी जताई और एक्टर को याद दिलाया कि उन्होंने पहले भी कई बार ऐसे वादे किए हैं।

जस्टिस शर्मा ने कहा कि यादव ने पहले कम से कम दो दर्जन मौकों पर कोर्ट को भरोसा दिलाया था कि वह बकाया चुका देंगे, लेकिन हर बार नाकाम रहे। कोर्ट ने यह भी कहा कि एक्टर और उनके वकील दोनों ने पहले कहा था कि पेमेंट किया जाएगा, फिर भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।

केस कैसे शुरू हुआ?

यह केस 2010 का है, जब राजपाल यादव ने फिल्म ‘अता पता लापता’ डायरेक्ट करने का फैसला किया। फिल्म के प्रोडक्शन के लिए, उन्होंने कथित तौर पर मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से लगभग ₹5 करोड़ का लोन लिया था, जिसमें ₹8 करोड़ चुकाने का एग्रीमेंट था। हालांकि, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप रही, जिससे एक्टर को पैसे की तंगी हो गई।

आरोप है कि राजपाल यादव ने रकम चुकाने के लिए जो चेक दिए थे, वे बाउंस हो गए। इसके बाद, कंपनी ने उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की। कड़कड़डूमा कोर्ट ने एक्टर को कई नोटिस जारी किए, लेकिन वह लंबे समय तक पेश नहीं हुए। 2013 में, गलत एफिडेविट फाइल करने के लिए उन्हें कुछ दिनों के लिए ज्यूडिशियल कस्टडी में भी भेजा गया था।

बाद में, एक लोअर कोर्ट ने राजपाल यादव को उसी मामले में छह महीने की सिंपल जेल की सजा सुनाई, जिसे उन्होंने हाई कोर्ट में चैलेंज किया। जून 2024 में, दिल्ली हाई कोर्ट ने सज़ा पर कुछ समय के लिए रोक लगा दी, यह देखते हुए कि एक्टर आदतन अपराधी नहीं है और दोनों पार्टियों को समझौते की संभावना तलाशने की सलाह दी।

जनवरी 2026: आखिरी मौका

जनवरी 2026 में, कोर्ट ने राजपाल यादव को मामला सुलझाने का आखिरी मौका दिया। उनके वकील ने कोर्ट को बताया कि एक्टर ने ₹50 लाख का इंतज़ाम कर लिया है और पेमेंट करने के लिए एक हफ़्ते का समय मांगा है। हालांकि, कोर्ट ने सरेंडर के लिए समय बढ़ाने से इनकार कर दिया और उन्हें आदेश का पालन करने का निर्देश दिया।

कोर्ट ने साफ़ किया कि चेक बाउंस मामलों में बार-बार वादे तोड़ना एक गंभीर मामला है और कहा कि राजपाल यादव को कई मौके दिए गए लेकिन वह कोर्ट के भरोसे पर खरे नहीं उतरे। इसके बाद, एक्टर ने 5 फरवरी को तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया।

अभी, सभी की नज़रें सोमवार की सुनवाई पर हैं, जिससे यह तय होगा कि राजपाल यादव को कोई राहत मिलती है या वह अभी भी सलाखों के पीछे ही रहेंगे।