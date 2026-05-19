Rajnath Vietnam Visit: रक्षा मंत्री ने हनोई में हो ची मिन्ह को अर्पित की श्रद्धांजलि

Rajnath Vietnam Visit, हनोई: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भारत और वियतनाम के बीच रक्षा सहयोग और क्षेत्रीय सुरक्षा जुड़ाव को बढ़ाने पर केंद्रित द्विपक्षीय बैठकों और चर्चाओं के लिए वियतनाम के दौरे पर हैं। सोमवार को हनोई पहुंचे राजनाथ के दो-राष्ट्रों के दौरे का यह (वियतनाम) पहला पड़ाव है। आज उन्होंने हनोई में हो ची मिन्ह समाधि पर वियतनाम के राष्ट्रपिता हो ची मिन्ह को उनकी 136वीं जयंती के अवसर पर पुष्पचक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। राजनाथ की इस यात्रा का उद्देश्य दौरे इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में भारत की रणनीतिक और रक्षा साझेदारियों को और गहरा करना है।

कमांडर ने किया रक्षा मंत्री का स्वागत

समाधि परिसर में पुष्पचक्र अर्पित करने के समारोह से पहले, 969वीं रेजिमेंट के कमांडर ने रक्षा मंत्री का स्वागत किया।सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में राजनाथ ने कहा, उनकी दूरदृष्टि, नेतृत्व और राष्ट्रीय मुक्ति तथा वैश्विक एकजुटता के प्रति उनका अटूट समर्पण पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। भारत और वियतनाम की मित्रता साझा मूल्यों और आपसी सम्मान में निहित है।

टो लाम के नई दिल्ली दौरे के ठीक बाद हो रही यात्रा

हवाई अड्डे पर वियतनाम पीपुल्स आर्मी (वीपीए) के जनरल स्टाफ के उप प्रमुख, वियतनाम में भारत के राजदूत और हनोई स्थित भारतीय दूतावास के रक्षा अताशे ने राजनाथ का स्वागत किया। इस अवसर पर वियतनाम के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और भारतीय दूतावास के सदस्य भी उपस्थित थे। यह यात्रा टो लाम की नई दिल्ली की राजकीय यात्रा के ठीक बाद हो रही है, जो दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय रक्षा संबंधों में बढ़ती गति का संकेत है।

अपने वियतनामी समकक्ष के साथ बात करेंगे रक्षा मंत्री

चर्चाओं में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली के प्रमुखता से शामिल होने की उम्मीद है। दोनों पक्ष एक संभावित आपूर्ति समझौते पर हुई प्रगति की समीक्षा कर सकते हैं, जिस पर कुछ समय से चर्चा चल रही है। अपने प्रवास के दौरान, राजनाथ अपने वियतनामी समकक्ष के साथ बातचीत करेंगे। उम्मीद है कि इन चर्चाओं में रक्षा और सुरक्षा सहयोग से जुड़े मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल होगी। इस यात्रा के दौरान रक्षा सहयोग, सैन्य आदान-प्रदान, रक्षा निर्माण और क्षेत्रीय सुरक्षा मुख्य फोकस क्षेत्र रहने की उम्मीद है।

वियतनाम के बाद दक्षिण कोरिया जाएंगे

वियतनाम के बाद राजनाथ दक्षिण कोरिया गणराज्य जाएंगे, जहाँ रक्षा निर्माण, सैन्य उद्योग सहयोग और प्रौद्योगिकी सहयोग एजेंडे में प्रमुख रहने की उम्मीद है। दक्षिण कोरिया में, राजनाथ राष्ट्रीय रक्षा मंत्री आन ग्यू-बैक के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों मंत्री दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग की समीक्षा करेंगे और द्विपक्षीय जुड़ाव को और मजबूत करने के लिए नई पहलों की तलाश करेंगे। वे साझा हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान-प्रदान करेंगे। 21 मई को देशभक्तों और पूर्व सैनिकों के मामलों के मंत्री क्वोन ओह-यूल के साथ भारतीय युद्ध स्मारक का संयुक्त उद्घाटन करने की योजना है।

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