Rajnath Singh: डीआरडीओ वैज्ञानिकों से मिले रक्षा मंत्री राजनाथ व केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ

Defence Minister Rajnath Singh, (आज समाज), नई दिल्ली: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने मंगलवार को डीआरडीओ वैज्ञानिकों से मुलाकात की। उन्होंने टैंक, मिसाइल और रॉकेट सिस्टम के विकास के माध्यम से भारत की रणनीतिक क्षमताओं को मजबूत करने में वैज्ञानिको की भूमिका के लिए उनकी प्रशंसा की। बता दें कि डीआरडीओ वैज्ञानिक भी गणतंत्र दिवस परेड में विशेष अतिथि थे।

उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किया सम्मानित

रक्षा मंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित कर कहा, आज आपको आपके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया है। यह उन लोगों को श्रद्धांजलि है जिन्होंने न केवल सेना में बल्कि इस देश के नागरिकों में भी आत्मविश्वास जगाया है। टैंक, मिसाइल और रॉकेट सिस्टम विकसित करके, आपने उस रास्ते को प्रशस्त किया है जो अंतत: भारत की रणनीतिक ताकत बनती है।

वैज्ञानिकों के धैर्य में उनके परिवारों का धैर्य भी शामिल

राजनाथ ने कहा, आप इस यात्रा में अकेले नहीं हैं, इसमें आपके परिवारों का धैर्य भी शामिल है। उन्होंने कहा, वैज्ञानिक अक्सर एक बार में दो या तीन दिन तक घर नहीं जा पाते हैं, इसलिए मैं आपके परिवार के सदस्यों को भी धन्यवाद देता हूं। रक्षा मंत्री ने कहा, डीआरडीओ रक्षा के क्षेत्र में सर्वोच्च अनुसंधान संगठन है, जिसका मतलब है कि आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है।

वैज्ञानिकों के लिए जनता में बहुत सम्मान

राजनाथ ने वैज्ञानिकों से कहा, आपके लिए जनता में बहुत सम्मान है। आपको अनुसंधान में जोखिम लेने की अपनी भूख बढ़ानी होगी। राजनाथ ने कहा, मेरा सुझाव है कि आप सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उपक्रमों के साथ अपना सहयोग बढ़ाएं और उनके साथ अपना ज्ञान साझा करें।

10 लैब से लैब की संख्या अब 45

राजनाथ ने कहा कि डीआरडीओ की स्थापना के समय संगठन के पास केवल 10 लैब थी और आज इसके पास 45 लैब हैं, जो महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं। उन्होंने कहा कि संगठन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रक्षा के क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता को मजबूत किया है और कई क्षेत्रों में यह वैश्विक मानकों को पूरा करता है। डीआरडीओ ने आत्मनिर्भरता का आत्मविश्वास प्रदान किया है। दशकों तक, हम दूसरों पर निर्भर थे, लेकिन आज हमारी मानसिकता बदल गई है, और हमारी दिशा स्पष्ट है।

प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आत्मनिर्भरता बनी राष्ट्रीय मानसिकता

रक्षा मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, आत्मनिर्भरता एक राष्ट्रीय मानसिकता बन गई है। आज, शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र हो जहां डीआरडीओ की उपस्थिति न हो। उन्होंने बताया कि कई क्षेत्रों में, आप वैश्विक मानकों से आगे हैं। राजनाथ ने आॅपरेशन सिंधु को उनकी तकनीक के सफल परीक्षण के रूप में उद्धृत करते हुए भारत की रक्षा को मजबूत करने में भी डीआरडीओ की भूमिका की भी प्रशंसा की।

रिसर्च और डेवलपमेंट के महत्व पर दिया जोर

राजनाथ ने रिसर्च और डेवलपमेंट के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि इनोवेशन न केवल रक्षा क्षमताओं को बढ़ाता है, बल्कि कृषि और अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्रों को भी यह फायदा पहुंचा सकता है। उन्होंने कहा, आपने हर परीक्षा में खुद को साबित किया है। दुनिया ने ‘आपरेशन सिंधु’ के दौरान इसका सबूत देखा। वह आपकी टेक्नोलॉजी का भी एक टेस्ट था और आप उसमें पास हुए। ‘आपरेशन सिंधु’ ने यह साबित किया कि भारत मजबूत है। यह भारत के लिए एक निर्णायक समय है।

तेजी से बदल रही दुनिया

राजनाथ ने कहा कि दुनिया तेजी से बदल रही है। इस संदर्भ में, नई दुनिया के हिसाब से ढलने के लिए, यह जरूरी है कि हम रिसर्च और डेवलपमेंट पर ध्यान दें। रिसर्च हमारी अर्थव्यवस्था, उद्योग और तकनीकी आत्मविश्वास पर असर डालता है। अगर सैनिकों के लिए विकसित की गई कोई टेक्नोलॉजी किसी किसान को भी फायदा पहुंचाती है, तो वह रिसर्च और भी ज्यादा सफल हो जाती है।

