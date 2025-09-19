Rajnath Singh: सीमा पर लड़े युद्ध से नहीं, लोगों के संकल्प व एकजुटता से तय होती है देश की सुरक्षा

(आज समाज), नई दिल्ली: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश की सुरक्षा सीमा पर लड़ी गई जंग से नहीं, बल्कि देश के लोगों की एकजुटता व संकल्प से तय होती है। 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दिग्गजों के साथ बातचीत में उन्होंने यह बात कही। रक्षा मंत्री ने कहा, भारत अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ रिश्तों के मामले में भाग्यशाली नहीं रहा है, लेकिन हमने इसे नियति नहीं माना है। उन्होंने कहा, अपनी नियति हमने खुद तय की है और इस साल अप्रैल में पाकिस्तानी आतंकियों के पहलगाम में बर्बर हमले के जवाब में चलाया गया आॅपरेशन सिंदूर है इसका ताजा उदाहरण है।