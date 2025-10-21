Rajnath On Police Memorial Day: समाज व पुलिस एक-दूसरे पर निर्भर

Rajnath Address Program On Police Memorial Day, (आज समाज), नई दिल्ली: नई दिल्ली: देशभर में आज पुलिस स्मृति दिवस मनाया जा रहा है और इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश के लिए अपनी जान गंवाने वाले शहीद पुलिसकर्मियों को दिल्ली के चाणक्यपुरी स्थित राष्ट्रीय पुलिस स्मारक (नेशनल पुलिस मेमोरियल) में भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को भी संबोधित किया।

पुलिस व सेना की भूमिका पर भी दिया जोर

रक्षा मंत्री ने कहा, आज पुलिसकर्मियों के साथ ही अर्धसैनिक बलों द्वारा दिए देश के लिए दिए गए बलिदानों को याद करने का दिन है। उन्होंने कहा, मैं उन सभी बहादुरों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने इस देश के लोगों की सेफ्टी के लिए ड्यूटी के दौरान अपने प्राण न्योछावर कर दिए हैं। राजनाथ ने समाज व पुलिस के बीच महत्वपूर्ण संबंध पर भी प्रकाश डाला और कहा कि दोनों एक-दूसरे पर निर्भर हैं।

पुलिस व सेना का मंच अलग, पर भूमिका व मिशन एक

रक्षा मंत्री ने कहा, भले मंच अलग हों, पर राष्ट्रीय सुरक्षा की यदि बात हो तो पुलिस व सेना दोनों का अभियान एक ही है, दोनों बलों का योगदान एक जैसा है। उन्होंने कहा, आज जब भारत ‘अमृत काल’ में एंट्री कर चुका है और हमारा देश 2047 तक विकसित भारत का बनने का सपना देख रहा है, तो देश की आंतरिक के साथ बाहरी सुरक्षा में भी संतुलन बरकरार रखना पहले से बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है।

जनता को भरोसा, पुलिस हमेशा लोगों के साथ

रक्षा मंत्री ने कहा, आज पुलिस को केवल क्राइम से नहीं, बल्कि छवि से भी जूझना पड़ता है। यह खुशी की बात है कि हमारी पुलिस न सिर्फ अपनी आॅफिशियल जिम्मेदारी निभा रही है, बल्कि नैतिक कर्तव्यों का भी वह पालन कर रही है। जनता को आज भरोसा है कि यदि कुछ गलत होता है, तो पुलिस हमेशा उनके साथ खड़ी होगी। राजनाथ ने कहा, उन्होंने गृह मंत्री रहते पुलिस के कामों को बहुत नजदीक से देखा है और अब बतौर रक्षा मंत्री उन्हें सेना की कार्यशैली को भी देखने का मौका मिला है। उन्होंने कहा, चाहे दुश्मन बॉर्डर पार से आए अथवा हमारे बीच कहीं छिपा हो, देश की सुरक्षा के लिए जो भी खड़ा होता है, वह एक ही भावना का प्रतिनिधित्व करता है।

पीएम के नेतृत्व में 2018 में की राष्ट्रीय पुलिस स्मारक की स्थापना

राजनाथ ने कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमने पिछले काफी अरसे से पुलिस की भूमिका को पूरी तरह से सम्मान नहीं दिया। हम उनके योगदान के लिए वो सकारात्मक प्रयास नहीं कर पाए जो पुलिस के बलिदान की स्मृति के लिए करने चाहिए थे। पर प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप में वर्ष 2018 में दिल्ली के ााणक्यपुरी में राष्ट्रीय पुलिस स्मारक की स्थापना करके इस दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है।

