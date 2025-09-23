MOU Sign (आज समाज), रबात: भारत और मोरक्को ने रक्षा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मोरक्को दौरे पर थे और सोमवार यानी बीते कल उनकी मोरक्को के उनके समकक्ष अब्देलतिफ लौदी के साथ राजधानी रबात में द्विपक्षीय बैठक हुई जिसमें दोनों मंत्रियों ने रक्षा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।

रक्षा उद्योग में और मजबूत होगा सहयोग

रक्षा मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, दोनों नेताओं ने रक्षा उद्योग में सहयोग को और मजबूत करने का फैसला किया और आतंकवाद-रोधी, समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, शांति मिशन, सैन्य चिकित्सा और विशेषज्ञों के आदान-प्रदान जैसे क्षेत्रों को शामिल करने वाले एक व्यापक रोडमैप पर सहमति व्यक्त की। एमओयू बढ़ती पार्टनरशिप के लिए एक मजबूत संस्थागत ढांचा प्रदान करता है और रक्षा उद्योग, संयुक्त अभ्यास, सैन्य प्रशिक्षण और क्षमता विकास में सहयोग के लिए यह रास्ता बनाने का प्रावधान है।

दूतावास में एक नया रक्षा विंग खोलने का ऐलान

दोनों मंत्रियों के बीच हुई बातचीत से भारत और मोरक्को के बीच पुरानी दोस्ती को और मजबूत करने के साझा संकल्प का पता चलता है। इन पहलों को आगे बढ़ाने के लिए राजनाथ ने रबात में भारत के दूतावास में एक नया रक्षा विंग खोलने की घोषणा की। रक्षा मंत्री ने राजनाथ ने कहा, भारतीय कंपनियां रबात की रक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए अच्छी स्थिति में हैं।

