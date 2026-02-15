Rajnath Coimbatore Visit: रक्षा मंत्री ईशा योग सेंटर में मनाएंगे महाशिवरात्रि, सोमवार सुबह तक चलेगा त्योहार

Rajnath Today Tamil Nadu Visit, (आज समाज), नई दिल्ली: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह महाशिवरात्रि के त्योहार में हिस्सा लेने के लिए आज तमिलनाडु के कोयंबटूर जाएंगे। वह वहां शाम को ईशा योग सेंटर में महाशिवरात्रि पर होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम सोमवार सुबह तक चलेगा। राजनाथ ने देशवासियों को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा, महाशिवरात्रि के पावन मौके पर, मैं सभी को दिल से शुभकामनाएं देता हूं।

शाम 6 बजे से आदियोगी की मूर्ति के सामने मनाया जाएगा त्योहार

रक्षा मंत्री ने कहा, आज, मैं ‘महाशिवरात्रि’ के जश्न में शामिल होने के लिए कोयंबटूर के ईशा योग सेंटर में रहूंगा और इसका मुझे बेसब्री से इंतजार है। ईशा में महाशिवरात्रि का त्योहार 15 फरवरी को शाम 6 बजे से आदियोगी की मूर्ति (Adiyogi statue) के सामने मनाया जाएगा और अगली सुबह 6 बजे तक चलेगा। सद्गुरु की मौजूदगी में आदियोगी के सामने होने वाले इस फेस्टिवल में पावरफुल मेडिटेशन, मंत्र जाप, योगेश्वर लिंग महा अभिषेकम और टॉप कलाकारों के म्यूजिÞकल परफॉर्मेंस होंगे। राजनाथ सिंह के अलावा, कई सेंट्रल मिनिस्टर, फिल्म स्टार और दूसरे सेलिब्रिटी लाखों भक्तों के साथ इस सेलिब्रेशन में हिस्सा लेंगे।

देश भर के शिव मंदिरों में चल रही पूजा-अर्चना

महाशिवरात्रि के पावन मौके पर आज सुबह से देश भर के बड़े शिव मंदिरों में भक्तों ने पूजा-अर्चना चल रही है। कई भक्तों ने ऋषिकेश में दक्षिण काशी कपिलेश्वर मंदिर और दूसरे मंदिरों में दर्शन किए। हैदराबाद में, हजारों लोग खैरताबाद भगवान शिव मंदिर और हरिद्वार में दक्षेश्वर महादेव मंदिर में पूजा-अर्चना और रीति-रिवाजों के साथ फेस्टिवल मनाने के लिए इकट्ठा हुए। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में बड़ी संख्या में भक्त इकट्ठा हुए। सुबह से ही भक्तों ने आशीर्वाद लेने के लिए लाइन लगा दी थी। अहमदाबाद के मिनी सोमनाथ मंदिर, रियासी के आप शंभू महादेव मंदिर और अयोध्या के नागेश्वरनाथ मंदिर में आरती की गई, जहाँ भक्तों ने गहरी श्रद्धा के साथ प्रार्थना की।

पूरे भारत में बड़ी श्रद्धा के साथ मनाई जाती है महाशिवरात्रि

महाशिवरात्रि पूरे भारत में बड़ी श्रद्धा के साथ मनाई जाती है। यह त्यौहार भगवान शिव और देवी पार्वती के दिव्य मिलन का प्रतीक है। भक्त व्रत रखते हैं, प्रार्थना करते हैं और देवता का आशीर्वाद पाने के लिए रात भर जागरण करते हैं।

हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार, उनकी शादी की रात, भगवान शिव को हिंदू देवी-देवताओं, जानवरों और राक्षसों के एक अलग-अलग समूह द्वारा देवी पार्वती के घर ले जाया गया था। शिव-शक्ति की जोड़ी को प्यार, शक्ति और साथ का प्रतीक माना जाता है। उनके पवित्र मिलन का त्योहार, महाशिवरात्रि, पूरे भारत में बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है।

