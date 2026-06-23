Rajesh Khanna: राजेश खन्ना ने एक्स गर्लफ्रेंड के घर के सामने से निकाली थी बारात!

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Rajesh Khanna: राजेश खन्ना ने एक्स गर्लफ्रेंड के घर के सामने से निकाली थी बारात!
Rajesh Khanna: राजेश खन्ना ने एक्स गर्लफ्रेंड के घर के सामने से निकाली थी बारात!

15 साल छोटी एक्ट्रेस से की थी शादी
Rajesh Khanna, (आज समाज), मुंबई: हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार राजेश खन्ना प्रोफेशल के साथ ही अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी हमेशा चर्चा में रहते थे। उनकी शादी और ब्रेक दोनों ने ही खूब सुर्खियां बटोरी थीं। दरअसल, राजेश खन्ना ने अपनी शादी की बारात अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के घर के सामने से निकाली थी।

कहा जाता है कि राजेश खन्ना अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को यह दिखाना चाहते थे कि वह अब आगे बढ़ चुके हैं और अपनी जिंदगी का नया अध्याय शुरू कर रहे हैं। राजेश खन्ना ने जब अपने से 15 साल छोटी एक्ट्रेस डिंपल कपाड़िया से शादी की, तो यह खबर पूरी इंडस्ट्री के लिए चौंकाने वाली थी। उस समय उनकी उम्र भी काफी चर्चा में रही थी।

1973 में डिंपल कपाड़िया से की थी शादी

शादी से पहले उनका रिश्ता एक्ट्रेस अंजू महेंद्रू से भी रहा था, जो लंबे समय तक चला लेकिन बाद में दोनों के बीच दूरी आ गई। बताया जाता है कि बढ़ती कामयाबी और सोच में अंतर के कारण उनका रिश्ता टूट गया था। जब राजेश खन्ना ने 1973 में डिंपल कपाड़िया से शादी का ऐलान किया था।

हर कोई हैरान रह गया था। क्योंकि दोनों की उम्र में काफी अंतर था। वहीं, उन्होंने अपनी शादी की बारात का रास्ता जानबूझकर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड अंजू महेंद्रू के घर के सामने से रखा था। ये खबर उस वक्त खूब चर्चा में रही थी।

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