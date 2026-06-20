Rajesh Khanna Devotional: मां वैष्णो देवी का ये गीत आज भी करता है भक्तों को भावुक

By
Mohit Saini
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Rajesh Khanna Devotional: मां वैष्णो देवी का ये गीत आज भी करता है भक्तों को भावुक
Rajesh Khanna Devotional: मां वैष्णो देवी का ये गीत आज भी करता है भक्तों को भावुक

Rajesh Khanna Devotional: कुछ गाने पीढ़ियों से चले आ रहे हैं, और 1980 के दशक की शुरुआत का एक मशहूर भक्ति गीत आज भी भक्तों के दिलों में खास जगह बनाए हुए है। रिलीज़ के चार दशक से भी ज़्यादा समय बाद भी, यह गाना माँ वैष्णो देवी को समर्पित धार्मिक आयोजनों, जागरणों और तीर्थयात्राओं का एक अहम हिस्सा बना हुआ है।

हमेशा पसंद किया जाने वाला क्लासिक भक्ति गीत

जिस गाने की बात हो रही है, वह है “चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है,” जो बॉलीवुड के सबसे पसंदीदा भक्ति गीतों में से एक है। 43 साल बाद भी इसकी लोकप्रियता बेमिसाल है और भक्त इसे माँ वैष्णो देवी के दिव्य बुलावे का प्रतीक मानते हैं।

सालों में इस गाने के कई वर्शन बने हैं, लेकिन ओरिजिनल वर्शन ही सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। जब भी इसकी धुन बजती है, तो यह तुरंत आस्था, भक्ति और वैष्णो देवी के पवित्र मंदिर की आध्यात्मिक यात्रा की यादें ताज़ा कर देती है।

ब्लॉकबस्टर फ़िल्म में राजेश खन्ना पर फ़िल्माया गया


यह मशहूर गाना 1983 की ब्लॉकबस्टर फ़िल्म ‘अवतार’ में बॉलीवुड सुपरस्टार राजेश खन्ना पर फ़िल्माया गया था। हालाँकि फ़िल्म में कई हिट गाने थे, लेकिन यह भक्ति गीत सबसे अलग रहा और इसने पूरे भारत में दर्शकों के साथ एक गहरा भावनात्मक जुड़ाव बनाया।

इसके बोल मशहूर गीतकार आनंद बख्शी ने लिखे थे, जबकि संगीत मशहूर जोड़ी लक्ष्मीकांत-प्यारेलाल ने दिया था। इस गाने को मशहूर गायकों नरेंद्र चंचल, महेंद्र कपूर और आशा भोसले ने बहुत खूबसूरती से गाया था।

एक ऐसा गाना जो आज भी भक्ति की भावना जगाता है

रिलीज़ के कई दशकों बाद भी, “चलो बुलावा आया है” भारत में सबसे ज़्यादा बजाए जाने वाले भक्ति गीतों में से एक है। यह धार्मिक आयोजनों, जागरणों और भजन संध्याओं में ज़रूर बजाया जाता है, जहाँ इसके दमदार बोल और दिल को छू लेने वाला संगीत भक्तों में आस्था जगाते रहते हैं।

फ़िल्म के पीछे की भावनात्मक कहानी

गाने के सीन में, राजेश खन्ना का किरदार ‘अवतार’ अपनी पत्नी (शबाना आज़मी) के साथ वैष्णो देवी की पवित्र तीर्थयात्रा पर जाते हुए दिखाई देता है। यह सीन जोड़े की भक्ति को खूबसूरती से दिखाता है, जब वे गोद में एक बच्चे को लेकर पवित्र मंदिर की ओर चढ़ाई करते हैं।

फ़िल्म की कहानी अवतार और उनकी पत्नी के संघर्षों के इर्द-गिर्द घूमती है, जिन्हें उनके बच्चों ने छोड़ दिया था। मुश्किल हालात में अपनी ज़िंदगी को फिर से शुरू करने की इस जोड़े की इमोशनल कहानी दर्शकों को बहुत पसंद आई, जिससे ‘अवतार’ 1983 की सबसे बड़ी कमर्शियल सफल फ़िल्मों में से एक बन गई।

सिर्फ़ एक गाना ही नहीं, बल्कि “चलो बुलावा आया है” एक आध्यात्मिक गीत बन गया है जो आज भी कई पीढ़ियों के भक्तों के दिलों को छूता है, और यह साबित करता है कि सच्ची भक्ति समय के साथ कभी कम नहीं होती।

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