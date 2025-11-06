Rajasthan REET Mains 2025 : राजस्थान REET Mains ने निकाली LEVEL 1 और 2 की 7759 Posts की आधिकारिक सूचना

Rajasthan REET Mains 2025 : अगर आपका भी सपना सरकारी विभाग में टीचर की नौकरी करने का है तो आपको बता दे की राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ने प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल टीचर पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। राजस्थान REET मेन्स 2025 का नोटिफिकेशन 6 नवंबर 2025 को जारी किया गया है और ऑनलाइन एप्लीकेशन 7 नवंबर 2025 से 6 दिसंबर 2025 तक स्वीकार किए जाएंगे। राजस्थान REET मेन्स 2025 में कुल 7759 वैकेंसी हैं।

राजस्थान REET मेन्स 2025 अवलोकन

भर्ती संगठन : राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड

पद का नाम : प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल टीचर

रिक्तियां : 7759

नौकरी का स्थान : राजस्थान

श्रेणी : राजस्थान REET मेन्स 2025

आधिकारिक वेबसाइट : rssb.rajasthan.gov.in

रिक्ति विवरण और योग्यता

REET लेवल-I (कक्षा 1-5) (5636) 12वीं पास + एजुकेशन में डिप्लोमा (D.ED) + REET पास

REET लेवल-II (कक्षा 6-8) (2123) ग्रेजुएट + एजुकेशन में डिग्री (B.ED) + REET पास

आयु सीमा

इस भर्ती के लिए उम्र की सीमा 18-40 साल है।

उम्र की गणना के लिए ज़रूरी तारीख 1.1.2026 है।

उम्र में छूट नियमों के अनुसार दी जाएगी।

राजस्थान REET मेन्स 2025 चयन प्रक्रिया

लिखित परीक्षा

दस्तावेज़ सत्यापन

चिकित्सा परीक्षण

कैसे करें राजस्थान REET मेन्स 2025 के लिए आवेदन