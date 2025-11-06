Rajasthan REET Mains 2025 : राजस्थान REET Mains ने निकाली LEVEL 1 और 2 की 7759 Posts की आधिकारिक सूचना

Rajasthan REET Mains 2025 : अगर आपका भी सपना सरकारी विभाग में टीचर की नौकरी करने का है तो आपको बता दे की राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ने प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल टीचर पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। राजस्थान REET मेन्स 2025 का नोटिफिकेशन 6 नवंबर 2025 को जारी किया गया है और ऑनलाइन एप्लीकेशन 7 नवंबर 2025 से 6 दिसंबर 2025 तक स्वीकार किए जाएंगे। राजस्थान REET मेन्स 2025 में कुल 7759 वैकेंसी हैं।
राजस्थान REET मेन्स 2025 अवलोकन
- भर्ती संगठन : राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड
- पद का नाम : प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल टीचर
- रिक्तियां : 7759
- नौकरी का स्थान : राजस्थान
- श्रेणी : राजस्थान REET मेन्स 2025
- आधिकारिक वेबसाइट : rssb.rajasthan.gov.in
रिक्ति विवरण और योग्यता
REET लेवल-I (कक्षा 1-5) (5636) 12वीं पास + एजुकेशन में डिप्लोमा (D.ED) + REET पास
REET लेवल-II (कक्षा 6-8) (2123) ग्रेजुएट + एजुकेशन में डिग्री (B.ED) + REET पास
आयु सीमा
- इस भर्ती के लिए उम्र की सीमा 18-40 साल है।
- उम्र की गणना के लिए ज़रूरी तारीख 1.1.2026 है।
- उम्र में छूट नियमों के अनुसार दी जाएगी।
राजस्थान REET मेन्स 2025 चयन प्रक्रिया
- लिखित परीक्षा
- दस्तावेज़ सत्यापन
- चिकित्सा परीक्षण
कैसे करें राजस्थान REET मेन्स 2025 के लिए आवेदन
- नीचे दिए गए नोटिफिकेशन PDF से अपनी क्वालिफिकेशन चेक करें
- नीचे दिए गए “अप्लाई ऑनलाइन” लिंक पर क्लिक करें
- ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरें
- ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें
- ज़रूरी एप्लीकेशन फीस पे करें
- एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लें