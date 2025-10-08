Rajasthan News: जयपुर-अजमेर हाईवे पर केमिकल टैंकर ने एलपीजी के ट्रक को मारी टक्कर, 200 सिलेंडर फटे, दो घंटे तक होते रहे धमाके

केमिकल टैंकर का चालक जिंदा जला

Jaipur Gas Cylinder Blast, जयपुर: राजस्थान की राजधानी जयपुर के दूदू क्षेत्र में मौखमपुरा के पास केमिकल टैंकर और एलपीजी सिलेंडर की टक्कर के कारण बड़ा हादसा हो गया। एलपीजी सिलेंडर में लगातार धमाकों के कारण इलाके के सहम गए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी घटना पर दुख जताया है। उन्होंने अधिकारियों को जांच के निर्देश दिए।

भीषण आग से लपटों में घिरा पूरा हाईवे

सूत्रों के अनुसार मंगलवार देर रात को जयपुर-अजमेर हाईवे (Jaipur-Ajmer Highway) पर यह हादसा हुआ। एक ट्रक एलपीजी सिलेंडरों से लदा था और दूसरे में केमिकल भरा था। केमिकल के टैंकर ने एलपीजी सिलेंडरों से भरे ट्रक को टक्कर मारी जिसके कारण भीषण आग लग गई और पूरा हाईवे आग की लपटों में घिर गया।

कुछ सिलेंडर 500 मीटर दूर खेतों में जा गिरे

बताया जा रहा है कि लगातार 2 घंटे तक लगभग 200 सिलेंडरों में धमाके होते रहे। आसपास के लोगों ने बताया कि कुछ सिलेंडर 500 मीटर दूर खेतों में जा गिरे और धमाकों की आवाज लगभग 10 किमी दूर तकसुनाई दी। सूत्रों ने बताया कि केमिकल टैंकर का चालक जिंदा जल गया वहीं एलपीजी से भरे सिलेंडर के ट्रक का ड्राइवर बाल-बाल बच गया। टैंकर चालक का व इतनी बुरी तरह जल गया था कि इसके अवशेष थैले में भरकर अस्पताल भेजने पड़े।

आरटीओ की गाड़ी देखकर उलझा टैंकर चालक

चश्मदीदों ने बताया कि जब हादसा हुआ उस समय वहां पर आरटीओ की गाड़ी आ रही थी, जिसे देखकर टैंकर चालक ने अपने वाहन को सड़क किनारे ढाबे में घुसाने की कोशिश, पर टैंकर सामने खड़े एलपीजी सिलेंडर से भरे ट्रक से टकरा गया। इस दौरान स्पार्किंग हुई और आग लग गई। आग ने दोनों वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया। पास खड़े 4-5 अन्य ट्रक भी भीषण आग में खाक हो गए।

3 घंटे में बुझी आग, तब तक खाक हो गए थे दोनों वाहन

हादसे की सूचना के बाद दमकल की करीब एक दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाने में लगभग 3 घंटे लगे। उस समय तक ट्रक और टैंकर पूरी तरह खाक हो चुके थे। रोड पर दोनों तरफ कई किमी तक जाम लग गया था। आज अलसुबह लगभग 4:30 बजे हाइवे को दोबारा यातायात के लिए खोला गया। इलाके के लोगों ने बताया कि हादसे के दो घंटे तक दमकल की कोई गाड़ी मौके पर नहीं पहुंची थी न सुरक्षा के कोई बंदोबस्त किए गए।

ऐसे ही हादसे में पिछले साल दिसंबर में मारे गए थे 11 लोग

पिछले साल दिसंबर में भी जयपुर-अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक गैस टैंकर और कई वाहनों के बीच टक्कर के बाद लगी भीषण आग में 11 लोगों की मौत हो गई और लगभग 30 अन्य घायल हो गए थे। आग तेजी से सड़क के 300 मीटर के हिस्से में फैल गई और लगभग 35 वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया।

