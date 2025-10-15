Rajasthan Bus Fire: जैसलमेर में चलती एसी बस में आग लगने से 20 लोगों की जिंदा जलकर मौत

प्रधानमंत्री मोदी ने जताया गहरा शोक

मृतकों में एक ही परिवार के पांच लोग

हादसे में कई घायलों की हालत गंभीर

आग के कारणों का पता नहीं चला है

Jaisarmer Big Breaking, (आज समाज), जयपुर: राजस्थान के जैसलमेर में वातानुकूलित (AC) स्लीपर निजी बस (Sleeper Bus) में भीषण आग लगने से 20 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई है। मंगलवार दोपहर के बाद हादसा जैसलमेर-जोधपुर हाईवे पर हुआ। मृतकों में एक ही परिवार के पांच लोग भी शामिल हैं। हादसे में 16 लोग घायल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा (Chief Minister Bhajan Lal Sharma) ने भी गहरा दुख व्यक्त किया है।

बस जैसलमेर से जोधपुर जा रही थी

बस जैसलमेर से जोधपुर जा रही थी। इस दौरान थईयात गांव के पास इसमें भीषण आग लगने से 20 लोग ज़िंदा जल गए और 16 अन्य घायल हो गए। घायलों को जैसलमेर के जवाहर राजकीय अस्पताल ले जाया गया और बाद में जोधपुर रेफर कर दिया गया। महिलाओं और बच्चों सहित कई घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि ज़्यादातर लोग 70% तक जल गए हैं।

हादसे के वक्त युद्ध संग्रहालय से गुज़र रही थी बस

सूत्रों के अनुसार बस के पिछले हिस्से से आग की लपटें उस समय भड़कीं जब वह जैसलमेर से लगभग 20 किलोमीटर दूर युद्ध संग्रहालय से गुज़र रही थी। इस ओवरलोड निजी बस में 57 यात्री सवार थे। भीषण गर्मी के कारण बचाव कार्य में देरी होने के कारण मृतकों के शव देर शाम तक गाड़ी के अंदर ही पड़े रहे। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है।

19 यात्रियों की मौके पर ही मौत

बताया जा रहा है कि 19 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक ने जोधपुर ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने घटना पर दुख व्यक्त किया और प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि ( ex-gratia) देने की घोषणा की। है। नगर परिषद के अग्निशमन अधिकारी कृष्णपाल सिंह राठौर ने बताया कि जब दमकल की गाड़ियां पहुंचीं, तब तक बस पूरी तरह से आग की चपेट में आ चुकी थी।

कई यात्री चलती गाड़ी से कूद गए

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, आग से बचने के लिए कई यात्री चलती गाड़ी से कूद गए। थईयात गांव (Thaiyat Village) के निवासी और राहगीर राहत कार्यों में मदद के लिए घटनास्थल पर पहुँचे। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने जयपुर में अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए। वह स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खिमसर के साथ एक विशेष विमान से जैसलमेर रवाना हुए।

