Rajasthan Government Budget 2026, (आज समाज), जयपुर: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के साथ ही राजस्थान की भजनलाल सरकार (Bhajanlal government) ने भी आज 2026-27 का राज्य बजट पेश किया। वित्त एवं उप-मुख्यमंत्री दीया कुमारी (Diya Kumari) ने विधानसभा में करीब 6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट पेश किया। पिछले साल बजट का आकार 5 लाख 37 हजार करोड़ रुपए था। भजनलाल सरकार के कार्यकाल का इस बार तीसरा बजट है। इसमें ग्रामीण और शहरी इलाकों में नल का पानी पहुंचाने के लिए फंड दिए गए हैं।

राज्य का आर्थिक आकार काफी बढ़ा : दीया कुमारी

बजट में बताया गया है कि बीकानेर और जैसलमेर में 2,950 करोड़ रुपए से नए सोलर पार्क बनाए जाएंगे। युवाओं के लिए बिना ब्याज वाले लोन और सड़क डेवलपमेंट का भी इसमें प्रावधान है। दीया कुमारी ने बजट पेश करते हुए अपने भाषण में इसमें गांव और शहर की आबादी को नल का पानी देने के लिए 6,800 करोड़ रुपए और बीकानेर और जैसलमेर में सोलर पार्क बनाने के लिए करीब 3,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा।

स्ट्रक्चरल सुधारों पर दिया ज़ोर

उप-मुख्यमंत्री ने मौजूदा सरकार द्वारा किए गए स्ट्रक्चरल सुधारों और समझदारी भरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के असर पर ज़ोर दिया तथा कहा कि राज्य का आर्थिक आकार काफी बढ़ा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन के तहत गांवों को कवर किया जाएगा और हर घर को नल के पानी से जोड़ा जाएगा। इस पर 4,500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। शहरों में 2,300 करोड़ रुपए की लागत से पीने का पानी दिया जाएगा।

10 लाख रुपए तक बिना ब्याज लोन

सीएम सेल्फ-एम्प्लॉयमेंट स्कीम के तहत 10 लाख रुपए तक का बिना ब्याज वाला लोन और ग्रांट दिया जाएगा। इससे 30,000 युवाओं को फायदा होगा। इसके अलावा, नॉन-पैचेबल सड़कों पर 1,400 करोड़ रुपए और मिसिंग लिंक सड़कों पर 600 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था 2026-27 में 21,52,100 करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है, और राज्य की प्रति व्यक्ति आय भी 2025-26 के आखिर तक 1.67 लाख रुपए से बढ़कर 2.02 लाख रुपए हो जाएगी।

‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास’

दीया कुमारी ने कहा कि यह ग्रोथ फिस्कल डिसिप्लिन और पॉलिसी रिफॉर्म के ज़रिए इकॉनमी को मजबूत करने पर सरकार के फोकस को दिखाती है। उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेरित होकर, राज्य सरकार ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास’ के मुख्य सिद्धांतों को अपनाते हुए, राज्य को आर्थिक खुशहाली, टिकाऊ और समावेशी विकास के रास्ते पर आगे ले जाने के लिए लगातार कोशिश कर रही है।

वित्त मंत्री ने कहा, 2047 तक एक विकसित राजस्थान के विजन को साकार करने के लिए, हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में, इस विकास यात्रा में गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए सेवा, समर्पण और गुड गवर्नेंस को प्राथमिकता दी है।

