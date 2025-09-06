Rajasthan Accident: दौसा में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस पर हादसा, 5 श्रद्धालुओं की मौत

Five Devotees Killed In Accident In Rajasthan, (आज समाज) जयपुर: राजस्थान के दौसा में सड़क हादसे में 5 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। श्रद्धालु भेड़ोली आश्रम (Bhedoli Ashram) से वापस आ रहे थे और इस दौरान दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस पर दुर्घटना हुई। श्रद्धालु पैदल ही मार्ग से गुजर रहे थे और इस दौरान तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। दुर्घटना के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया।

यह भी पढ़ें :Rajasthan Accident: जयुपर के पास सड़क हादसे में दूल्हा-दुल्हन समेत 5 लोगों की मौत

भेड़ोली आश्रम से कुछ ही दूरी पर हुई दुर्घटना

स्थानीय पुलिस के अनुसार हादसे में पांच श्रद्धालुओं की दुर्घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि कई अन्य गंभीर तौर पर जख्मी हो गए। अधिकारियों ने बताया कि हादसा भेड़ोली आश्रम से कुछ ही दूरी पर यह दुर्घटना हुई। सभी लोग सवाई माधोपुर जिले के लालसोट क्षेत्र के तहत आने वाले चिमनपुरा गांव के निवासी बताए गए हैं। वे भेड़ोली आश्रम से वापस अपने गांव जा रहे थे।

टक्कर इतनी जोरदार थी कुछ शव क्षत-विक्षत हो गए

मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि श्रद्धालु भेड़ोली आश्रम दर्शन करके लौट रहे थे और जब हादसा हुआ उस समय वे एक्सप्रेसवे पर पैदल ही चल रहे थे। इसी बीच ने उन्हें ट्रक ने टक्कर मार दी। उन्होंने बताया कि ट्रक तेज गति में था। चश्मदीदों ने बताया कि टक्कर इतनी जोरदार थी कुछ शव क्षत-विक्षत हो गए। उन्होंने हादसे पर आक्रोश जताया और कहा कि हाईवे पर श्रद्धालुओं व ग्रामीणों के लिए सुरक्षित पैदल मार्ग का इंतजाम नहीं है। आए दिन राजमार्ग पर तेज गति से दौड़ने वाले वाहन बेसकूर लोगों को कुचलकर चले जाते हैं। इसके बावजूद सुरक्षा उपायों पर ध्यान नहीं दिया जाता है।

थोड़ी देर के लिए यातायात भी प्रभावित रहा

पुलिस के मुताबिक एक्सीडेंट के बाद पुलिस को सूचना दी गई। इसके बाद कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और बचाव का काम शुरू किया। थोड़ी देर के लिए यातायात भी प्रभावित रहा। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे थे। अधिकारियों ने बताया कि पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिए। ट्रक ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी गई है।

यह भी पढ़ें : Rajasthan Accident Updates: धौलपुर हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को पीएम मोदी ने किया 2-2 लाख रुपए देने का ऐलान