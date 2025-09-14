Rajasthan: हरिद्वार से रिश्तेदार का अस्थि विसर्जन कर लौट रहे दो परिवारों के 7 लोगों की जयपुर में हादसे में मौत

Seven People Killed In Car Accident In Jaipur, (आज समाज) जयपुर: राजस्थान की राजधानी जयपुर में सड़क हादसे में दो परिवारों के सात लोगों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार हादसा शनिवार रात को हुआ। मृतक हरिद्वार से अपने रिश्तेदार का का अस्थि विसर्जन करके लौट रहे थे। अधिकारियों ने आज बताया कि शनिवार देर रात शिवदासपुरा थाना क्षेत्र में प्रह्लादपुरा के पास एक तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकरा गई और फिर रिंग रोड से लगभग 16 फीट नीचे गिर गई।

कार के अंदर मृत पाए गए सभी सातों लोग

स्थानीय लोगों ने रविवार को क्षतिग्रस्त वाहन को देखा और पुलिस को सूचना दी। इसके बाद, क्रेन की मदद से कार को बाहर निकाला गया। रिपोर्ट में शिवदासपुरा एसएचओ सुरेंद्र सैनी के हवाले से बताया गया कि कार में सवार सभी सात यात्री अंदर मृत पाए गए। उनकी पहचान रामराज वैष्णव, उनकी पत्नी मधु और बेटे रुद्र और उनके रिश्तेदार कालूराम, उनकी पत्नी सीमा और बेटे रोहित और गजराज के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि मृतक जयपुर के फुलियावास केकड़ी और वाटिका के रहने वाले थे।

अंडरपास में भारी जलभराव के कारण कार पलट गई

पुलिस ने बताया सूचना के बाद डीसीपी दक्षिण राजर्षि राज वर्मा और शिवदासपुरा थाने की एक टीम मौके पर पहुंची। कार को नाले से बाहर निकाला गया और मृतकों के शवों को मोर्चरी में रखवाया गया। एसएचओ सुरेंद्र सैनी ने बताया कि मृतकों के परिजनों को सूचित कर दिया गया है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि रिंग रोड के नीचे अंडरपास में भारी जलभराव के कारण कार पलट गई और नाले में गिर गई। पुलिस ने बताया कि दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए आगे की जाँच जारी है।

