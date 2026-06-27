Raja Shivaji OTT Release: थिएटर के बाद अब OTT पर आई ‘राजा शिवाजी’, इस प्लेटफॉर्म पर हो रही स्ट्रीम

Raja Shivaji OTT Release: बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई के बाद, रितेश देशमुख की हिस्टोरिकल ड्रामा राजा शिवाजी ने ऑफिशियली अपना डिजिटल डेब्यू कर लिया है। यह बहुत चर्चित फिल्म, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के इंस्पायरिंग जीवन को दिखाती है, अब स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध है, जिससे दर्शकों को अपने घरों में आराम से इस ग्रैंड पीरियड ड्रामा को एक्सपीरियंस करने का एक और मौका मिल रहा है।

राजा शिवाजी ऑनलाइन कहाँ देखें

फैंस को अब हिस्टोरिकल एपिक देखने के लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। राजा शिवाजी अब नेटफ्लिक्स पर हिंदी और मराठी दोनों में स्ट्रीम हो रही है।

फिल्म को रितेश देशमुख ने डायरेक्ट किया है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज का रोल भी कर रहे हैं। उनकी पत्नी जेनेलिया देशमुख ने इस बड़े प्रोजेक्ट को को-प्रोड्यूस किया है।

छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित कहानी

17वीं सदी में सेट, राजा शिवाजी मराठा साम्राज्य के संस्थापक और भारत के सबसे मशहूर योद्धा राजाओं में से एक, छत्रपति शिवाजी महाराज के शानदार सफ़र को दिखाती है।

यह फ़िल्म उनकी हिम्मत, सैन्य काबिलियत, दूर की सोचने वाली लीडरशिप और पक्के इरादे को दिखाती है, क्योंकि वे एक ऐसा ताकतवर साम्राज्य बनाने के लिए आगे बढ़ते हैं जो भारतीय इतिहास पर हमेशा रहने वाला असर छोड़ेगा।

शिवाजी महाराज की विरासत को एक श्रद्धांजलि

शिवाजी महाराज की जीतों को दिखाने के अलावा, यह फ़िल्म राजमाता जीजाबाई के असर पर भी फोकस करती है, जिनके गाइडेंस, मूल्यों और विज़न ने उनके किरदार को बनाने और हिंदवी स्वराज्य बनाने के उनके सपने को प्रेरित करने में अहम भूमिका निभाई।

मेकर्स का मकसद सिर्फ़ एक हिस्टोरिकल ड्रामा ही नहीं, बल्कि भारत के सबसे महान नेताओं में से एक और उनके सफ़र को तय करने वाले आदर्शों को एक इमोशनल श्रद्धांजलि भी देना है।

स्टार-स्टडेड कास्ट

लीड रोल में रितेश देशमुख के अलावा, फिल्म में कई शानदार कलाकार हैं, जिनमें अफजल खान के रोल में संजय दत्त, संभाजी शाहजी भोसले के रोल में अभिषेक बच्चन, खदीजा सुल्तान के रोल में विद्या बालन, साईबाई के रोल में जेनेलिया देशमुख, लखूजी जाधव के रोल में महेश मांजरेकर, जीजाबाई के रोल में भाग्यश्री, मोहम्मद आदिल शाह के रोल में अमोल गुप्ते और पंत गोपीनाथ बोकिल के रोल में जितेंद्र जोशी शामिल हैं।

थिएटर में सफल प्रदर्शन के बाद, राजा शिवाजी अब अपनी OTT रिलीज़ के ज़रिए और भी ज़्यादा दर्शकों तक पहुंचने के लिए तैयार है, जो दर्शकों को भारत के सबसे मशहूर ऐतिहासिक किरदारों में से एक की प्रेरणा देने वाली कहानी को फिर से देखने का मौका देगी।