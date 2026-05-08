Raja Shivaji Box Office Collection: राजा शिवाजी का बॉक्स ऑफिस पर दबदबा जारी, ‘भूत बांग्ला’ को छोड़ा पीछे

By
Mohit Saini
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Raja Shivaji Box Office Collection: राजा शिवाजी का बॉक्स ऑफिस पर दबदबा जारी, ‘भूत बांग्ला’ को छोड़ा पीछे
Raja Shivaji Box Office Collection: राजा शिवाजी का बॉक्स ऑफिस पर दबदबा जारी, ‘भूत बांग्ला’ को छोड़ा पीछे

Raja Shivaji Box Office Collection: रितेश देशमुख स्टारर राजा शिवाजी बॉक्स ऑफिस पर धीमी पड़ती नहीं दिख रही है। हिंदी और मराठी दोनों भाषाओं में रिलीज़ हुई यह ऐतिहासिक फिल्म सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक बन गई है और अब अपनी कैटेगरी में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में गिनी जाती है।

दुनिया भर में ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिलने के बाद, फिल्म ने शुक्रवार को एक बार फिर शानदार कमाई की, जिससे कलेक्शन में काफ़ी उछाल आया। फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर पहले ही ₹52.72 करोड़ पार कर लिए हैं, जबकि इसकी ग्लोबल कमाई तेज़ी से बढ़ रही है।

ज़बरदस्त ओपनिंग बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त कमाई में बदल गई

‘राजा शिवाजी’ ने पहले दिन ₹11.35 करोड़ के साथ ज़बरदस्त शुरुआत की, जिसने तुरंत दर्शकों का ध्यान खींचा। फिल्म ने अपने पहले हफ़्ते में अच्छी रफ़्तार बनाए रखी और दूसरे हफ़्ते में भी लगातार अच्छा परफॉर्म कर रही है।

शुरुआती ट्रेड अनुमानों के मुताबिक, फिल्म ने 8वें दिन मराठी में करीब ₹6 लाख कमाए, जबकि भूत बांग्ला से मुकाबले के बावजूद हिंदी वर्शन भी दर्शकों को खींचने में कामयाब रहा। वीकेंड में दर्शकों की संख्या और बढ़ने की उम्मीद के साथ, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का मानना ​​है कि फिल्म शुक्रवार के आखिर तक आराम से ₹53–54 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेगी।

वर्ल्डवाइड कलेक्शन ने फैंस को इम्प्रेस किया

सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, ‘राजा शिवाजी’ का वर्ल्डवाइड कलेक्शन शानदार ₹62.42 करोड़ तक पहुंच गया है। इन नंबरों को बहुत अच्छा माना जा रहा है, खासकर एक मराठी हिस्टोरिकल ड्रामा के लिए, जो फिल्म की अलग-अलग इलाकों में बढ़ती पॉपुलैरिटी को साबित करता है।

कहानी छत्रपति शिवाजी महाराज पर आधारित

यह फिल्म छत्रपति शिवाजी महाराज की इंस्पायरिंग यात्रा के इर्द-गिर्द घूमती है और युवा शिवाजी भोसले के आगे बढ़ने को दिखाती है, जब वह ‘हिंदवी स्वराज्य’ का सपना पूरा करने के लिए ताकतवर साम्राज्यों के खिलाफ लड़ते हैं। एक्शन, इमोशन और देशभक्ति से भरपूर, इस फिल्म ने दर्शकों के दिलों में गहरी जगह बना ली है।

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