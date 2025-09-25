Raja Bhaiya Bhanvi Singh controversy: मां पर बेटे का वार! शिवराज प्रताप सिंह का आरोप– ‘बीमार नानी पर भी बरसाए जूते’

Raja Bhaiya Bhanvi Singh Controversy: उत्तर प्रदेश के प्रभावशाली राजनेता रघुराज प्रताप सिंह, जिन्हें राजा भैया के नाम से भी जाना जाता है, के बेटे शिवराज प्रताप सिंह ने एक सनसनीखेज घटनाक्रम में, अपनी माँ भानवी सिंह पर कई विस्फोटक सोशल मीडिया पोस्ट के ज़रिए तीखा हमला बोला है।

X पर, शिवराज ने अपनी माँ पर अपने निजी और पारिवारिक हितों की पूर्ति के लिए वर्षों से गैरकानूनी और हिंसक गतिविधियों में लिप्त रहने का आरोप लगाया। शिवराज ने लिखा, “मैंने पहले कहा था कि मुझे उम्मीद है कि मुझे इस मामले पर फिर से पोस्ट नहीं करना पड़ेगा, लेकिन जब अभद्रता अपनी हदें पार कर जाए, तो जवाब देना ज़रूरी हो जाता है। जनता और सोशल मीडिया यूज़र्स पहले से ही उन्हें गालियाँ दे रहे हैं; वह सिर्फ़ अपनी ‘ट्रोल आर्मी’ के पैसे से चलती हैं।”

अदालती घटनाओं का ज़िक्र करते हुए, शिवराज ने आरोप लगाया कि उनकी माँ को अक्सर कार्यवाही के दौरान अपमान का सामना करना पड़ता था। उन्होंने दावा किया, “कई बार माननीय न्यायाधीश को उनके वकील को डाँटते हुए कहना पड़ा, ‘अपने मुवक्किल को चुप कराओ और उसे अदालत में कैसे व्यवहार करना है, यह सिखाओ।’ सुधरने के बजाय, मेरी माँ और भी निराश हो गई हैं।”

“मेरे नाना की चार बेटियाँ हैं”

संपत्ति विवादों के बारे में बात करते हुए, शिवराज ने खुलासा किया: “मेरे नाना की चार बेटियाँ हैं और वह अपनी संपत्ति बराबर-बराबर बाँटना चाहते हैं, जो उचित है। लेकिन मेरी माँ न केवल इसे रोकना चाहती हैं, बल्कि उन्होंने उन पर हिंसक हमला भी किया है। हमारे परिवार के पास बेंती-भद्री में संपत्ति होने के बावजूद, उन्होंने मेरे दादा को ‘दहेज लोभी’ तक कह दिया।”

“100 करोड़ की माँग कुछ और नहीं बल्कि जबरन वसूली है”

शिवराज ने अपनी माँ पर झूठी एफआईआर दर्ज कराने और निराधार आरोप लगाने का भी आरोप लगाया। उन्होंने लिखा, “सोशल मीडिया पर दिए गए बयान भले ही तीखी सुर्खियाँ बना दें, लेकिन इनसे मामले की गंभीरता पर कोई असर नहीं पड़ता। मेरी पिछली पोस्ट का अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। ₹100 करोड़ की एकमुश्त राशि और ₹25 लाख प्रति माह की माँग किसी जबरन वसूली या माफिया-शैली के टैक्स से कम नहीं है।”

“बीमार माँ पर जूते बरसाना”

अपनी पोस्ट के अंत में, शिवराज ने हिंसक व्यवहार का आरोप लगाते हुए एक वीडियो शेयर किया। “संपत्ति के लिए, हमारी माँ भानवी सिंह ने अपनी ही बूढ़ी और बीमार माँ पर जूते बरसाए। क्या यही महिला सशक्तिकरण का मतलब है? उनकी किराए की ट्रोल सेना हमें ‘मातृत्व के ऋण’ की याद दिलाएगी, लेकिन उन्हें उनके अपने कर्मों की याद दिलाना ज़्यादा ज़रूरी है।”