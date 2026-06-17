Monsoon Update : मानसून की गति थमने से रुका बारिश का सिलसिला

देश में अभी केवल 103 जिलों में हुई सामान्य बारिश, उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ बन रहा उम्मीद की किरण

Monsoon Update (आज समाज), नई दिल्ली : जून का दूसरा पखवाड़ा शुरू हो चुका है। मानसून देश में 4 जून को प्रवेश कर गया था। प्रवेश करने के बाद यह कुछ दिन सामान्य गति से आगे बढ़ा जिससे मौसम वैज्ञानिकों को उम्मीद हो गई की देश में मानसून की स्थिति सामान्य रहेगी और अच्छी बारिश होगी। लेकिन इसी बीच जेट स्ट्रीम ने मानसून की गति पर ब्रेक लगा दिए।

हालात यह बन चुके हैं कि मानसून गत आठ जून से ही पश्चिमी तट पर लगभग स्थिर है। जिसके चलते देश में बारिश का इंतजार लंबा हो सकता है। मौसम एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक मानसून की गति कम होने के पीछे इसकी मुख्य वजह बंगाल की खाड़ी में मजबूत लो-प्रेशर एरिया यानी डिप्रेशन नहीं बनना है। मानसून की धीमी रफ्तार की वजह से देश के 723 जिलों में से सिर्फ 103 में ही सामान्य बारिश हुई है।

जेट स्ट्रीम कमजोर होने पर आगे बढ़ेगा मानसून

मौसम विभाग के मुताबिक, जेट स्ट्रीम का मौजूदा पैटर्न कमजोर होने पर मानसूनी हवाएं तेज होंगी। अगले 4-5 दिनों में मानसून के महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और अन्य हिस्सों में आगे बढ़ने की परिस्थितियां बन सकती हैं। जेट स्ट्रीम वायुमंडल की ऊपरी परतों में बहने वाली अत्यंत तेज हवाएं हैं। ये आमतौर पर पृथ्वी की सतह से करीब 8 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई होती है। ये मानसूनी बादलों और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पश्चिमी विक्षोभ को प्रभावित करती हैं।

राजस्थान-मध्यप्रदेश में बिगड़ सकता है मौसम

राजस्थान के जयपुर, भरतपुर और कोटा समेत 23 जिलों में आज आंधी-बारिश का यलो अलर्ट है। पिछले 24 घंटे में झुंझुनूं समेत राज्य के 10 जिलों में 2 इंच बारिश हुई है। वहीं, मध्य प्रदेश के रायसेन, छिंदवाड़ा, ग्वालियर और सागर समेत 8 जिलों में आंधी-बारिश का असर रहेगा। बिहार के भागलपुर, पूर्णिया और चंपारण समेत 26 जिलों में आज बारिश का अलर्ट है। मंगलवार को पटना समेत 7 जिलों का तापमान 40 डिग्री से ज्यादा रहा।

उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव

एक तरफ देश में कई राज्यों में मानसून की बारिश हो रही है तो वहीं उत्तर भारत को अभी भी पश्चिमी विक्षोभ का सहारा है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से उत्तर भारत के लगभग सभी राज्यों में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। सोमवार से ही पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश व तेज हवाओं का दौर जारी है। आने वाले दिनों में भी इन राज्यों में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा।

ये भी पढ़ें : West Asia Crisis : हमने अपने ऊपर मंडरा रहा खतरा टाला : नेतन्याहू