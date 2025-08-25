Today Weather Update : बारिश का कहर, बाढ़ की चपेट में कई राज्य

Harpreet Singh
बाढ़ की चपेट में हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पंजाब, अभी नहीं हैं राहत के आसार

Today Weather Update  (आज समाज), नई दिल्ली : इस साल मॉनसून न केवल समय से पहले भारत पहुंचा बल्कि यह सामान्य से ज्यादा बरस भी रहा है। पिछले कई दिन से हिमाचल, उत्तराखड़ और जम्मू कश्मीर में भारी बारिश और बादल फटने का दौर जारी है। यही कारण है जहां यह पहाड़ी राज्य बाढ़ से जूझ रहा है। वहीं पंजाब, यूपी के कई जिलों में बाढ़ का पानी कहर बरपा रहा है। पंजाब में सात जिले पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। इससे लाखो एकड़ फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। बाढ़ का पानी रिहायशी एरिया में भी कहर बरपा रहा है। जिससे लोगों की जान माल का नुकसान हो रहा है।

राजस्थान, जम्मू-कश्मीर और हिमाचल के कई हिस्सों में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ की स्थिति विकराल हो गई है। कई जगह सड़कें बह गईं हैं। पुल धंस गए हैं। वर्षाजनित हादसों में राजस्थान में पांच किशोर व दो शिक्षकों और हिमाचल प्रदेश में दो लोगों की मौत हो गई। राजस्थान के दौसा, सवाईमाधोपुर, कोटा, बूंदी में गंभीर हालात हैं। जयपुर के कई इलाके भी पानी में डूबे है। कोटा व बूंदी में बचाव अभियान के लिए सेना के जवानों के साथ ही वायुसेना के एमआई 17 हेलिकॉप्टर को लगाना पड़ा है।

कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी

इस बीच, भारतीय मौसम विभाग ने सोमवार, 25 अगस्त के लिए कई राज्यों में भारी से अति भारी बारिश की संभावना जताई है। आईएमडी ने दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और पहाड़ी राज्यों में अगले 24 घंटे तक तेज बारिश और आंधी-तूफान की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बन रहे नए लो-प्रेशर सिस्टम और पश्चिम भारत में सक्रिय चक्रवाती गतिविधि के कारण मानसून का असर तेज होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि इसके परिणाम स्वरूप आने वाले दो-तीन दिनों तक कई राज्यों (खासतौर पर पहाड़ी और समुद्रतटीय) में बारिश की तीव्रता चरम पर रहेगी।
उत्तराखंड के तीन जिलों में स्कूल बंद

उत्तराखंड में बादल फटने की कई घटनाएं हो चुकी हैं। वहीं मौसम विभाग ने आज के लिए भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसी को देखते हुए मौसम के पूवार्नुमान के चलते जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा देहरादून, उत्तरकाशी और चमोली जनपद में 1 से 12, एवं आंगनबाड़ी केंद्रो में अवकाश घोषित कर दिया है।
देहरादून समेत टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर और नैनीताल के कुछ इलाकों में भारी से भारी बारिश का आॅरेंज अलर्ट जारी किया गया है।

जम्मू-कश्मीर में बारिश ने तोड़े रिकॉर्ड

रविवार को जम्मू में 24 घंटे में 190.4 मिमी बारिश दर्ज की गई। तीन दशक बाद ऐसी बारिश हुई। इससे पहले 23 अगस्त, 1996 को 218.4 मिमी बारिश हुई थी। जम्मू में निक्की तवी क्षेत्र में तवी नदी के किनारे बने कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए। घरों में पानी घुस गया। सड़कें धंस गईं। पेड़ गिरने से रास्ते बंद हो गए। भारी बारिश के कारण नदी-नाले उफान पर हैं। कठुआ में सहार खड्ड नदी पर बने पुल के क्षतिग्रस्त होने से जम्मू-पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर आवागमन बंद हो गया। जम्मू में आईआईआईएम छात्रावास के भूतल में सात फीट तक पानी भर गया। बचाव दल ने 5 घंटे मशक्कत के बाद 100 छात्रों को बाहर निकाला। बचाव के लिए नावों का इस्तेमाल करना पड़ा।

