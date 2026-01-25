Delhi Pollution Update : बारिश ने धोया दिल्ली का प्रदूषण

आज दिल्ली में सीजन की सबसे साफ सुबह, एक्यूआई 152 दर्ज, करीब चार माह बाद मिली दिल्ली के लोगों को इतनी साफ हवा

Delhi Pollution Update (आज समाज), नई दिल्ली : शुक्रवार को हुई मध्यम बारिश और तेज हवाओं ने दिल्ली के लोगों को आखिर वह राहत दे दी है जिसका वे पिछले चार माह से इंतजार कर रहे थे। आपको बता दें कि अक्टूबर से ही दिल्ली की हवा में प्रदूषण का स्तर बहुत ज्यादा था। इस दौरान राजधानी का एक्यूआई कभी भी 250 से नीचे नहीं गया। नतीजा लोगों को जहरीली हवा में सांस लेना पड़ रहा था। हर साल दिसंबर में बारिश होने से दिल्ली के लोगों को इस दमघोंटू हवा से राहत मिल जाती थी लेकिन इस बार बारिश लेट हुई। जिसके बाद अब दिल्ली के लोगों को इससे राहत मिली है।

शनिवार और रविवार दो दिन सुधरा एक्यूआई

राजधानी में शुक्रवार मौसम में हुए बदलाव के साथ हवा की दिशा बदलने और गति तेज होने के चलते लोगों को प्रदूषित फिजा से राहत मिली है। ऐसे में शनिवार के बाद रविवार को इस सीजन की सबसे साफ हवा दर्ज हुई। वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 152 दर्ज किया गया। यह हवा की मध्यम श्रेणी है। इससे पहले शनिवार को 192 एक्यूआई दर्ज किया गया था। इससे पहले शुक्रवार सुबह भी एक्यूआई में गिरावट दर्ज की गई थी लेकिन वह 240 के करीब था।

दिल्ली के प्रमुख स्थानों पर एक्यूआई

दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के प्रयासों के बीच, हवा की गुणवत्ता में यह सुधार लोगों को राहत पहुंचाएगा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली के विभिन्न इलाकों में एक्यूआई के आंकड़े इस प्रकार रहे। दिल्ली के अलीपुर में 137, आनंद विहार में 224, अशोक विहार में 164, आया नगर में 153, बवाना में 143, बुराड़ी में 149, और चांदनी चौक इलाके में 189 एक्यूआई दर्ज किया गया है।

अभी जारी रह सकती है राहत

दिल्ली में प्रदूषण का स्तर आने वाले दिनों में भी कम रह सकता है। इस कारण यह है कि भारतीय मौसम विभाग ने दिल्ली सहित समस्त उत्तर भारत में मंगलवार यानी 27 जनवरी को भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना व्यक्त की है। यदि 27 जनवरी को भी दिल्ली में बारिश होती है तो जाहिर तौर पर साफ हवा का सिलसिला कुछ दिन और चलेगा।

