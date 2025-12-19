Punjab Weather Update : पंजाब में कल से बारिश के आसार

By
Harpreet Singh
-
0
56
Punjab Weather Update : पंजाब में कल से बारिश के आसार
Punjab Weather Update : पंजाब में कल से बारिश के आसार

आज और कल कोहरे का येलो अलर्ट, प्रदेश में नवांशहर रहा सबसे ज्यादा ठंडा

Punjab Weather Update (आज समाज), चंडीगढ़ : उत्तरी भारत के अधिकांश मैदानी राज्य इन दिनों कोहरे की चादर में लिपटे हुए दिखाई दे रहे हैं। कोहरे के प्रभाव के चलते धूप कम निकल रही है इससे तापमान में कमी आने के साथ ही ठंड का प्रकोप बढ़ रहा है। गुरुवार को भी प्रदेश में मौसम का यही हाल रहा और लोग घरों में दुबकने पर मजबूर हुए। पंजाब में नशांशहर सबसे ठंडा रहा और यहां का न्यूनतम तापमान 6.9 डिग्री दर्ज किया गया। भारतीय मौसम विभाग की चंडीगढ़ शाखा ने प्रदेश में आज और कल भी घने कोहरे का यलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक 20 से 22 दिसंबर तक कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है।

पटियाला व लुधियाना में सबसे ज्यादा कोहरा

वहीं, न्यूनतम तापमान में 0.3 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। राज्य में सबसे ठंडा नवांशहर रहा है, जहां न्यूनतम तापमान 6.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। पटियाला, लुधियाना और अमृतसर में सबसे ज्यादा कोहरा दर्ज किया गया है। दूसरी तरफ चंडीगढ़ मानवाधिकार आयोग ने बढ़ते प्रदूषण का स्वत: संज्ञान लिया है और इस संबंध में रिपोर्ट मांगी है। हालांकि, चंडीगढ़ मौसम विभाग पहले ही मौसम संबंधी एडवाइजरी जारी कर चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक हवाओं की रफ्तार थोड़ी बढ़ी है, जिस वजह से प्रदूषण और कोहरे में कुछ कमी आई है। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है, जिस कारण पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। विभाग ने आज शहरों को दो कैटेगरी में बांटा है।

ऐसे रहेगा आने वाले दिनों में मौसम

राज्य में 20 से 22 दिसंबर के बीच कुछ जगहों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। 18 से 19 दिसंबर और 23 से 24 दिसंबर तक मौसम सूखा रहेगा। अगले 24 घंटों में न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, इसके बाद उत्तर-पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है।

कोहरे के चलते ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

प्रदेश में छा रहे घने कोहरे के चलते हुए प्रदेश ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों के लिए यातायात एडवाइजरी जारी की है। इसमें वाहनों चालकों को रात और घने कोहरे के दौरान वाहन चलाने से परहेज करने, वाहन को धीमी गति पर चलाने और वाहनों के आगे और पीछे की लाइट ठीक रखने और रिफ्लेक्टर लगवाने की सलाह दी गई है।

ये भी पढ़ें : Punjab CM News : हार से बौखलाकर विपक्ष कर रहा हंगामा : मान