Zirakpur is hit by waterlogging : बारिश से गर्मी से राहत, लेकिन जीरकपुर में जलभराव की मार

(Chandigarh News) आज समाज नेटवर्क,जीरकपुर। सोमवार सुबह हुई झमाझम बारिश ने जहां भीषण गर्मी से राहत पहुंचाई, वहीं शहर के कई निचले इलाकों में जलभराव ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दीं। जल निकासी की उचित व्यवस्था न होने के कारण कई सड़कों ने नहर का रूप ले लिया। चंडीगढ़-अंबाला नेशनल हाइवे पर पानी लबालब भर गया और सड़क डूब गई। फ्लाईओवर के नीचे और मुख्य चौक पर 2-2 फीट तक पानी जमा हो गया, जिससे घंटों लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। कई जगहों पर दोपहिया वाहन और कारें पानी में बंद हो गईं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। खासकर काम पर निकलने वाले लोग और स्कूल जाने वाले बच्चों के अभिभावक पानी में फंसे रहे।

सीवरेज ओवरफ्लो और ट्रैफिक पर असर

बारिश के साथ ही कई कॉलोनियों में सीवरेज का पानी ओवरफ्लो होकर सड़कों पर आ गया। इससे बदबू और गंदगी फैल गई, वहीं पानी में फंसी गाड़ियों के कारण यातायात ठप पड़ गया। जीरकपुर-पटियाला रोड और चंडीगढ़-अंबाला रोड पर वाहनों की रफ्तार बेहद धीमी हो गई। जलभराव के कारण जगह-जगह जाम की स्थिति बनी रही, जिससे एंबुलेंस और जरूरी सेवाओं की गाड़ियां भी प्रभावित हुईं। सुबह का समय होने के कारण दफ्तरों और बाजारों की ओर जाने वाले लोग घंटों जाम में फंसे रहे। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर साल बरसात के समय यह समस्या दोहराई जाती है, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई ठोस समाधान नहीं निकाला गया।

हाईवे के किनारे और फ्लाईओवर के नीचे हमेशा की तरह पानी भर जाने से लोगों में नाराज़गी देखने को मिली। दुकानदारों का कहना है कि बारिश के दौरान पानी लंबे समय तक जमा रहता है, जिससे उनका कारोबार भी प्रभावित होता है। कई बार अधिकारियों और एनएचएआई को शिकायत करने के बावजूद जल निकासी की स्थायी व्यवस्था नहीं की गई। पटियाला चौक फ्लाईओवर के नीचे तो घुटनों तक पानी भर गया, जिससे पैदल निकलना भी मुश्किल हो गया। लोगों का कहना है कि जीरकपुर जैसे तेजी से विकसित हो रहे शहर में बुनियादी सुविधाओं की कमी शर्मनाक है। अगर समय रहते जल निकासी की व्यवस्था नहीं की गई, तो आने वाले दिनों में एक तेज बारिश भी शहर की रफ्तार थाम देगी।

