Delhi Weather Update : दिल्ली में बारिश, तेज हवा से प्रदूषण से आंशिक राहत

तीन सौ से नीचे आया एक्यूआई, हवा अब भी खराब श्रेणी में शुमार

Delhi Weather Update (आज समाज), नई दिल्ली : पिछले तीन माह से बारिश का इंतजार कर रहे दिल्ली वासियों के लिए गुरुवार और शुक्रवार राहत लेकर आए। पश्चिमी विक्षोभ के असर के चलते दिल्ली-एनसीआर में तेज हवाएं चलीं और हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। हालांकि बारिश उतनी नहीं हुई जितनी उम्मीद थी लेकिन फिर भी बारिश से दिल्ली की हवा में फैला प्रदूषण कुछ हद तक कम जरूर हो गया। जिससे एक्यूआई तीन सौ से नीचे आया। हालांकि यह अभी भी खराब श्रेणी में मौजूद है लेकिन फिर भी यह कई दिन बाद 300 से नीचे दर्ज किया गया। जिससे लोगों को प्रदूषण से आंशिक राहत मिली।

इस तरह रहा एक्यूआई का स्तर

राजधानी में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 282 दर्ज किया गया जो यह हवा की खराब श्रेणी है। इसमें बृहस्पतिवार की तुलना में 40 सूचकांक की गिरावट दर्ज की गई। दूसरी ओर, एनसीआर में गाजियाबाद की हवा सबसे अधिक प्रदूषित रही। यहां एक्यूआई 278 दर्ज किया गया, यह हवा की खराब श्रेणी है। वहीं, नोएडा में 270, ग्रेटर नोएडा में 249 और गुरुग्राम में 227 एक्यूआई दर्ज किया गया।

इसके अलावा, फरीदाबाद की हवा सबसे साफ रही। यहां सूचकांक 216 दर्ज किया गया। यह हवा की खराब श्रेणी है। दिल्ली में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए निर्णय सहायता प्रणाली के अनुसार, वाहन से होने वाला प्रदूषण 10.65 फीसदी रहा। सीपीसीबी के अनुसार, शुक्रवार को हवा उत्तर-पूर्व दिशा से 10 किलोमीटर प्रतिघंटे के गति से चली। वहीं, अनुमानित अधिकतम मिश्रण गहराई 850 मीटर रही।

तेज हवाओं और काले बादलों ने डाला डेरा

बृहस्पतिवार देर रात से चली तेज हवाओं का असर शुक्रवार को भी देखने को मिला। आसमान में काली घटा का आलम यह था कि सुबह नौ बजे ही अंधेरा छा गया। ऐसा ही नजारा शाम चार बजे के बाद भी देखने को मिला। मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण शुक्रवार को पहाड़ों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश होने की संभावना जताई थी। मौसम विभाग के अनुसार अभी 26 जनवरी तक अधिकतम तापमान 20 डिग्री से नीचे ही बना रहेगा जबकि न्यूनतम तापमान एक बार फिर दो अंकों की बजाए एक अंक में दर्ज होगा। 24 से 26 जनवरी तक न्यूनतम तापमान 6 से 8 डिग्री के बीच रहने की संभावना है।

वहीं शनिवार को भी आसमान में बादल छाए रहने और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। 25 व 26 को भी आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने इसके बाद 27 जनवरी को एक बार फिर से हल्की बारिश होने का अनुमान जताया है।