Weather Update Today : पहाड़ों पर आज और कल बारिश, बर्फबारी के आसार

मैदानों में बढ़ेगी ठंड, गिरने का न्यूनतम पारा

Weather Update Today (आज समाज), नई दिल्ली : उत्तर भारत में मौसम लगातार परिवर्तनशील बना हुआ है। एक तरफ जहां पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है वहीं मैदानी राज्यों में मौसम शुष्क है। इसके साथ ही दिन में धूप खिलने से तामपान में वृद्धि दर्ज की जा रही है और लोगों को गर्मी का अहसास भी होना शुरू हो गया है।

वहीं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बुलेटिन जारी करते हुए मौसम में फिर से बदलाव की संभावना जताई है। यह बदलाव पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते आने वाला है। मौसम विभाग ने जो बुलेटिन जारी किया है उसके अनुसार पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते आज और कल पहाड़ों में निचले हिस्सों में हल्की बारिश और ऊंची चोटियों पर बर्फबारी होने की संभावना है।

मैदानी हिस्सों में ठंडी हवाओं से गिरेगा तापमान

वहीं यह भी संभावना जताई गई है कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से तापमान में गिरावट और तेज हवाएं चल सकती हैं। मैदानी इलाकों के कई राज्यों में घना कोहरा छाने की चेतावनी जारी हुई है। मौसम विभाग ने यात्रियों और किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी है। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होते ही पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में 10-11 फरवरी को बारिश और बर्फबारी हो सकती है। वहीं, मैदानों में तापमान में हल्का उतार-चढ़ाव और कई राज्यों में घने कोहरे की स्थिति बनी रह सकती है।

आज के लिए यह है अपडेट

मौसम विभाग के मुताबिक, पहाड़ी राज्यों में 10 फरवरी से गरज के साथ बारिश हो सकती है। बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने का भी अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक, अगले दो दिनों में जम्मू-कश्मीर, लद्दाख में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी इसी अवधि में बारिश और हिमपात के आसार हैं। 11 फरवरी को हालात ज्यादा बिगड़ सकते हैं।

इसके साथ ही कई इलाकों में भारी बारिश और जमकर बर्फबारी होने के साथ 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने पहाड़ी क्षेत्रों में फिसलन, भूस्खलन और यातायात बाधित होने के खतरे को देखते हुए स्थानीय लोगों और पर्यटकों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी है।

