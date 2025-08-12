Punjab Weather Update : 13 से 15 अगस्त तक पंजाब में बारिश का अलर्ट

तीन दिन खूब होगी बारिश, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी

Punjab Weather Update (आज समाज), चंडीगढ़ : पंजाब में आने वाले दिनों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। भारतीय मौसम विभाग की चंडीगढ़ शाखा ने इस संबंध में बुलेटिन जारी करते हुए 13 से 15 अगस्त तक प्रदेश के लगभग सभी जिलों में मानसून एक्टिव रहने और भारी बारिश होने की संभावना जताई है। ज्ञात रहे कि पंजाब की कई नदियां खतरे के निशान तक बह चुकी हैं। इसका कारण पहाड़ों में बादल फटना और भारी बारिश रहा। लेकिन गनीमत यह रही की जब नदियां उफान पर थीं उस समय प्रदेश में छिटपुट बारिश का दौर रहा जिससे बाढ़ के हालात पैदा नहीं हो सके।

मौसम विभाग ने यह संभावना जताई

मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले तीन दिन राज्य में अच्छी बारिश की संभावना है और बारिश सामान्य से ज्यादा हो सकती है। बीते दिन भी कुछ जिलों में बारिश हुई। लुधियाना में 0.2 मिमी, पटियाला में 1.4 मिमी, मोहाली में 3 मिमी और रूपनगर में 10 मिमी। जिससे औसत अधिकतम तापमान में 2.7 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। 11 अगस्त 2025 की सुबह 6 बजे तक सतलुज, ब्यास और रावी नदियों पर बने प्रमुख बांधों में जलस्तर अपनी कुल क्षमता के 75 फीसदी से अधिक पर पहुंच चुका है।

सतलुज नदी पर स्थित भाखड़ा डेम का पूर्ण भराव स्तर 1685 फीट और क्षमता 5.918 एमएएफ है वर्तमान में इसका जलस्तर 1646.55 फीट पर है, जिसमें 4.462 एमएएफ पानी मौजूद है, जो कुल क्षमता का 75.40 प्रतिशत है। पिछले वर्ष इसी दिन जलस्तर 1620.06 फीट और क्षमता 3.601 एमएएफ थी।

फसलों के लिए जरूरी है अच्छी बारिश

प्रदेश में बड़े स्तर पर किसान धान की खेती करते हैं। धान की अच्छी पैदावार के लिए अच्छी बारिश का होना जरूरी है। यदि मानसून सीजन में प्रदेश में अच्छी बारिश होती है तो इसका सीधा फायदा किसानों को होता है। उन्हें धान की सिंचाई के लिए भूमिगत जल पर कम निर्भर रहना पड़ता है। इससे एक तरफ जहां किसानों का समय और पैसा दोनों बचते हैं वहीं भूमिगत जल का कम दोहन होने से वाटर लेवल में भी सुधार आ जाता है।

