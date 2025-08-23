Haryana Weather Update: अंबाला, यमुनानगर, फरीदाबाद, नूंह और पलवल में बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग ने प्रदेश में 26 अगस्त तक तेज बारिश की संभावना जताई

Haryana Weather Update, (आज समाज), नई दिल्ली: मौसम विभाग की ओर से आज प्रदेश के 5 जिलों में बारिश को लेकर आॅरेंज अलर्ट जारी किया है। इनमें अंबाला, यमुनानगर, फरीदाबाद, नूंह और पलवल शामिल हैं। पंचकूला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, भिवानी, रोहतक, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, फरीदाबाद, गुरुग्राम, पलवल, सिरसा, फतेहाबाद में यलो अलर्ट है। मौसम विभाग का कहना है कि हरियाणा में 26 अगस्त तक तेज बारिश की संभावना बनी हुई है।

मौसम विभाग का कहना है कि इस सीजन सबसे ज्यादा बारिश यमुनानगर में 831.7 और महेंद्रगढ़ में 566.6 एमएम बारिश दर्ज की गई है, जबकि सबसे कम बारिश सिरसा में 162.1 और कैथल में 174.5 एमएम हुई। अगर बात हरियाणा की करें तो अब तक सामान्य से 10 प्रतिशत ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। प्रदेश में 342.4 एमएम बारिश हो चुकी है।

यमुना और मारकंडा नदी का जलस्तर घटा

यमुना और मारकंडा नदी के जलस्तर में भी गिरावट दर्ज की गई है। शुक्रवार को हथिनीकुंड बैराज का जलस्तर 36822 क्यूसेक दर्ज किया गया। जिसमें से यमुना नदी में 22302 क्यूसेक, पश्चिमी यमुना नहर में 13010 क्यूसेक और उत्तर प्रदेश को 1510 क्यूसेक पानी की सप्लाई दी गई। वहीं मारकंडा नदी में 3 हजार क्यूसेक पानी बह रहा है।

कुरुक्षेत्र के 70 गांवों में 13 हजार एकड़ धान की फसल खराब

मारकंडा नदी के पानी ने कुरुक्षेत्र के 70 गांवों में तबाही मचाई। इन गांवों में 13 हजार एकड़ धान की फसल खराब होने का अनुमान है। रिपोर्ट सरकार को भेज दी गई है। हालांकि अभी ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल नहीं खोला गया है। राजस्व विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक, शाहाबाद के 55 गांवों की 9,775 एकड़, इस्माइलाबाद में 7 गांवों की 2820 एकड़ और पिहोवा के 8 गांवों की करीब 645 एकड़ धान के अलावा अन्य फसलें के जलभराव से खराब होने का अनुमान लगाया गया है।

इन गांवों में हुआ नुकसान

पिहोवा के खंजरपुर में करीब 140 एकड़, दुनिया माजरा में 190 एकड़, अजमतपुर में 70 एकड़, गंगहेड़ी में 90 एकड़, कंथला में 40 एकड़, मेघामाजरा में 10 एकड़, अधोया में 80 एकड़, दिवाना में 10 एकड़ में 25 से 50 प्रतिशत जीरी की फसल खराब होने की संभावना है। वहीं जलबेहड़ा में करीब 520 एकड़, नैसी में 440, रोहटी में 150, नुरपूरबुची में 40, ठसका मीरांजी में 850 एकड़, झांसा में 1500 एकड़, टबरा में 250 एकड़ में 25 से 50 परसेंट फसल खराब का अंदेशा है।

छपरा में 130 एकड़, छपरी में 120 एकड़ जंधेड़ी में 160 एकड़, मदनपुर में 90 एकड़, किशनगढ़ में 50 एकड़ में 34 से 50 प्रतिशत धान और गन्ने की फसल प्रभावित हुई है। शाहबाद के 55 गांव में करीब 9,775 एकड़ में खड़ी जीरी और गन्ने की फसल खराब होने की आशंका है।