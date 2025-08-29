Haryana Weather Update: हरियाणा के 5 जिलों में बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग ने सुबह 9 बजे तक जताई तेज बारिश की संभावना

Haryana Weather Update, (आज समाज), नई दिल्ली: मौसम विभाग ने हरियाणा के 5 जिलों में सुबह 9 बजे तक तेज व मध्यम बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान तेज हवांए चलने की भी संभावना जताई गई है। जिन जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। उनमें यमुनानगर, अंबाला, पंचकूला, कुरुक्षेत्र और करनाल शामिल है। प्रदेश के बाकी जिलों में भी बादल छाए रहने के साथ-साथ बंूदाबांदी हो सकती है। मौसम विभाग की ओर से 1 सितंबर तक प्रदेश में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है।

इस दौरान प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में तेज, मध्यम और हल्की बारिश हो सकती है। वहीं बीती रात फरीदाबाद में गौछी ड्रेन में एक कार गिर गई, जिससे दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया था जहां उसे भी मृत घोषित कर दिया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ड्रेन चौड़ी रोड के किनारे है, यहीं पर एक मोड़ पर कार नियंत्रण से बाहर हो गई, जिसके कारण हादसा हो गया।

अब तक सामान्य से 24 फीसदी अधिक हो चुकी बारिश

प्रदेश में अब तक सामान्य से 24 प्रतिशत ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। 28 अगस्त तक औसतन 341 एमएम बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन प्रदेश में 423 एमएम बारिश दर्ज की जा चुकी है। इस सीजन सबसे ज्यादा बारिश यमुनानगर में 892.5 और महेंद्रगढ़ में 686.0 एमएम बारिश दर्ज की गई है, जबकि सबसे कम बारिश सिरसा में 195.1 और कैथल में 289.3 एमएम बारिश दर्ज हुई है।

कल अंबाला, यमुनानगर, मेवात और पलवल में बारिश का यलो अलर्ट

अंबाला, यमुनानगर, मेवात और पलवल में बारिश का यलो अलर्ट है। वहीं सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, जींद, कैथल, करनाल, कुरूक्षेत्र में 25 से 50 प्रतिशत और पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात और पलवल में 50 से 75 प्रतिशत बारिश की संभावना जताई गई है।

31 अगस्त को प्रदेश के 16 जिलों में बारिश के आसार

मौसम विभाग ने 31 अगस्त को प्रदेश के 16 जिलों पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, कुरूक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, झज्जर, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात और पलवल में बारिश का यलो अलर्ट है। सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, कैथल, जींद, भिवानी में 25 से 50 प्रतिशत बारिश की संभावना है।

पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, कुरूक्षेत्र, करनाल, पानीपत, रोहतक, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़ में 50 से 75 प्रतिशत बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं सोनीपत, झज्जर, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात और पलवल में 75 से 100 प्रतिशत बारिश की संभावना है।

1 सितंबर को इन जिलों में जारी किया गया अलर्ट

वहीं मौसम विभाग की ओर से 1 सितंबर को हरियाणा के 15 जिलों में बारिश का यलो अलर्ट जारी किया गया है। पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, कुरूक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, झज्जर, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात और पलवल शामिल हैं।

सिरसा, फतेहाबाद, हिसार में 25 से 50 प्रतिशत बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा भिवानी, चरखी दादरी, रोहतक, जींद, कैथल, पंचकूला, अंबाला, कुरूक्षेत्र में 50 से 75 प्रतिशत और यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात और पलवल में 75 से 100 प्रतिशत बारिश की संभावना जताई गई है।