Haryana Weather Update: हरियाणा के 13 जिलों में बारिश का अलर्ट

By
Rajesh
-
0
46
Haryana Weather Update: हरियाणा के 13 जिलों में बारिश का अलर्ट
Haryana Weather Update: हरियाणा के 13 जिलों में बारिश का अलर्ट

टांगरी के बाद मारकंडा नदी भी उफान पर, कई गावों में घुसा पानी
Haryana Weather Update, (आज समाज), चंडीगढ़: पहाड़ों पर हो रही बारिश के कारण मैदानी इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए है। अंबाला कैंट एरिया के करीब 17 इलाकों में टांगरी नदी का पानी घुस चुका है।  मारकंडा नदी भरी एक बार फिर से उफान पर है, जिस कारण कई गांवों में पानी घुस चुका है। वहीं मौसम विभाग की ओर से आज प्रदेश के 13 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इनमें अंबाला, यमुनानगर, मेवात और पलवल में बारिश का यलो अलर्ट जारी किया गया है।

जबकि पंचकूला, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी हल्की बारिश का अनुमान जताया गया है। यमुनानगर में यमुना नदी का जलस्तर 50 हजार क्यूसेक से कम हो गया है, शुक्रवार शाम हथिनीकुंड बैराज पर पानी का स्तर 90,926 क्यूसेक दर्ज किया गया था, जिसने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी थी।

सीएम ने दिए नदियों का सर्वे करने के आदेश

बीते कल अंबाला की टांगरी नदी में आए उफान के बाद बने हालातों को देखते हुए मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सभी जिला उपायुक्तों को नदियों का सर्वे करने और आपात स्थिति से निपटने की पूरी तैयारी रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही नदियों के साथ लगते गांव, बस्तियों, कॉलोनियों के लिए पहले से ही योजना तैयार करने की हिदायत भी दी है।

अब तक प्रदेश में 24 फीसदी अधिक हो चुकी बारिश

हरियाणा में इस बार बारिश सामान्य से 24% ज्यादा हुई है। मौसम विभाग के अनुसार 29 अगस्त तक औसतन 344.6 मिमी बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन अब तक 426.5 मिमी बारिश दर्ज की जा चुकी है। इस सीजन सबसे ज्यादा बारिश यमुनानगर में 900 मिमी और महेंद्रगढ़ में 693 मिमी हुई है। वहीं सबसे कम बारिश सिरसा (200 मिमी) और कैथल (289.3 मिमी) में रिकॉर्ड की गई है।

मारकंडा नदी में बह रहा 25 हजार क्यूसेक पानी

Haryana Weather Update: हरियाणा के 13 जिलों में बारिश का अलर्ट

अंबाला में टांगरी नदी उफान पर है, जिसके कारण 17 रिहायशी इलाकों और श्मशान घाट तक में पानी भर गया। पंचकूला के मोरनी क्षेत्र में लैंडस्लाइड से सड़कें टूट गईं और इलाका शहरी हिस्से से कट गया। मारकंडा नदी में 25 हजार क्यूसेक पानी बह रहा है।

कल 16 जिलों में बारिश की चेतावनी

मौसम विभाग की ओर से 31 अगस्त को प्रदेश के 16 जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। सोनीपत, झज्जर, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात और पलवल में 75 से 100 प्रतिशत बारिश की संभावना है।

सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, कैथल, जींद और भिवानी में 25 से 50 प्रतिशत बारिश हो सकती है। वहीं पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, रोहतक, चरखी दादरी और महेंद्रगढ़ में 50 से 75 प्रतिशत तक बारिश का अनुमान है।

ये भी पढ़ें : पहाड़ों से मैदानों तक बाढ़ की मार