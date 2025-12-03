Railway Train Cancellation : भारतीय रेलवे ने कई ट्रेनें की रद्द , देखे लिस्ट

indian Railway Cancelled Trains ,आज समाज : पूरे देश में सर्दी ऑफिशियली शुरू हो गई है। ठंड और बढ़ रही है, खासकर नॉर्थ इंडिया में। टेम्परेचर तेज़ी से गिर रहा है, जिसका असर इंडियन रेलवे के ऑपरेशन पर साफ तौर पर पड़ रहा है। कोहरा घना होने से कई रूट पर असर पड़ रहा है। ट्रेनें अपने शेड्यूल से लेट चल रही हैं, और कुछ को सेफ्टी कारणों से कुछ समय के लिए बदला जा रहा है।

रेलवे के लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक, उन्होंने आने वाले महीने के लिए करीब 10 बड़ी ट्रेनों को कैंसिल करने का फैसला किया है। इसके अलावा, दूसरी ट्रेनों में भी दिक्कतें आ रही हैं। अगर आप इन दिनों ट्रेन से सफर करने की सोच रहे हैं, तो पहले कैंसिल ट्रेनों की लिस्ट देख लेना ज़रूरी है।

बदलेंगे ट्रेनों के शेड्यूल

रेलवे ने कहा है कि कड़ाके की ठंड और घने कोहरे की वजह से नॉर्थ इंडिया में कई ट्रेनों का ऑपरेशन रुकेगा। इस वजह से, 10 ट्रेनें कैंसिल कर दी गई हैं। ये ट्रेनें अगले महीने के शेड्यूल का हिस्सा नहीं होंगी। यह कदम पैसेंजर की सेफ्टी को ध्यान में रखकर उठाया गया है। जिन रास्तों पर कोहरा बहुत ज़्यादा होता है, वहां विज़िबिलिटी बहुत कम हो जाती है, जिससे एक्सीडेंट का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए यह फ़ैसला लिया गया।

ट्रेन नंबर 18602/18601 हटिया-टाटानगर-हटिया एक्सप्रेस 10 दिसंबर से 7 जनवरी तक कैंसिल रहेगी।

ट्रेन नंबर 58663/58664 हटिया-सांकी-हटिया पैसेंजर 10 दिसंबर से 7 जनवरी तक कैंसिल रहेगी।

ट्रेन नंबर 58034/58033 रांची-बोकारो स्टील सिटी-रांची पैसेंजर 10 दिसंबर से 7 जनवरी तक कैंसिल रहेगी।

ट्रेन नंबर 58665/58666 हटिया-सांकी-हटिया पैसेंजर 10 दिसंबर से 7 जनवरी तक कैंसिल रहेगी।

ट्रेन नंबर 18085/18086 खड़गपुर-रांची-खड़गपुर एक्सप्रेस 23 दिसंबर से 7 जनवरी तक कैंसिल रहेगी।

ट्रेन नंबर 13303/13304 धनबाद-रांची-धनबाद एक्सप्रेस 23 दिसंबर से 7 जनवरी तक कैंसिल रहेगी।

ट्रेन नंबर 18631 रांची-चोपन एक्सप्रेस – 24, 26, 28, 31 दिसंबर 2025 और 2, 4, 7 जनवरी 2026 तक कैंसिल रहेगी।

ट्रेन नंबर 18632 चोपन-रांची एक्सप्रेस – 25, 27, 29 दिसंबर 2025 और 1, 3, 5, 8 जनवरी 2026 को कैंसिल रहेगी।

ट्रेन नंबर 13403/13404 रांची–भागलपुर–रांची एक्सप्रेस – 6 और 7 जनवरी 2026 तक कैंसिल रहेगी।

ट्रेन नंबर 68035/68036 टाटानगर-हटिया-टाटानगर MEMU 23 दिसंबर से कैंसिल रहेगी। ट्रेन नंबर 13319/13320 दुमका-रांची-दुमका एक्सप्रेस 23 दिसंबर से 7 जनवरी तक कैंसिल रहेगी।

