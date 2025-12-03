Railway Inspection : रेलवे डीआरएम ने किया जींद तथा नरवाना रेलवे स्टेशन का निरीक्षण

रेलवे स्टेशन पर रनिंग, हाइड्रोजन प्लांट, स्टेशन भवन पर डेढ़ घंटे तक निरीक्षण किया

रेलवे अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

Jind News ,आज समाज , जींद। रेलवे के डीआरएम पुष्पेश रमन त्रिपाठी बुधवार शाम को नरवाना तथा जींद रेलवे स्टेशन का औचक निरीक्षण पर पहुंचे और रेलवे अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। दिल्ली डिवीजन के डीआरएम पुष्पेश रमन त्रिपाठी बुधवार दोपहर विशेष रेलवे यान से पहले दिल्ली से जाखल रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। जाखल रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करने के उपरांत वापसी में डीआरएम नरवाना रेलवे स्टेशन पर निरीक्षण करने के लिए रूके। नरवाना पहुंचने पर स्टेशन अधीक्षक रणधीर सिंह सहित अन्य अधिकारियों ने डीआरएम का स्वागत किया।

गौरतलब है कि कि अमृत भारत योजना के तहत करोड़ों रुपये की लागत से नरवाना रेलवे स्टेशन पर पिछले काफी समय से नव निर्माण किया जा रहा है और नरवाना रेलवे स्टेशन को नया भव्य लुक दिया जा रहा है। रेलवे के अधिकारी समय समय पर नव निर्मित रेलवे स्टेशन का दौरा कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देते रहे हैं। डीआरएम पुष्पेश रमन त्रिपाठी इससे पूर्व भी नरवाना रेलवे स्टेशन के निर्माण कार्यों का निरीक्षण कर चुके हैं।

नरवाना रेलवे स्टेशन का कार्य अपने अंतिम चरण में

अब नरवाना रेलवे स्टेशन का निर्माण कार्य अपने अंतिम चरण में है और अब रेलवे स्टेशन पर फिनिशिंग का कार्य किया जा रहा है। डीआरएम पुष्पेश रमन त्रिपाठी ने रेलवे के अधिकारियों से निर्माण कार्य के बारे में पूरी जानकारी हासिल की और स्टेशन के मेन गेट तक निरीक्षण करने के उपरांत जो खामियां नजर आई उन्हें लेकर रेलवे अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। डीआरएम ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि जींद तथा नरवाना में अमृत भारत योजना के तहत करोड़ों रुपये की लागत से आधुनिक सुविधाओं से युक्त रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधाओं के लिए तमाम प्रबंध किए जा रहे हैं। डीआरएम ने कहा कि रेलवे स्टेशन पर यदि किसी तरह की कोई कमी है, उसे दुरूस्त किया जाएगा और जैसे ही प्रधानमंत्री और रेल मंत्री रेलवे स्टेशन के उद्घाटन का समय देंगे उसी समय इस रेलवे स्टेशन का उद्घाटन कर दिया जाएगा। इस अवसर पर स्थानीय लोगों ने डीआरएम को यात्रियों की मांग को लेकर मांग पत्र भी सौंपा।

जींद जंक्शन का डेढ घंटे तक किया निरीक्षण

नरवाना जंक्शन का निरीक्षण करने के पश्चात रेलवे के डीआरएम पुष्पेश रमन त्रिपाठी जींद पहुंचे। यहां उन्होंने डेढ़ घंटे तक रेलवे स्टेशन पर रनिंग रूम, हाइड्रोजन प्लांट, रेलवे स्टेशन भवन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान स्वच्छता व रेलवे स्टेशन भवन निर्माण की प्रगति रिपोर्ट ली। डीआरएम ने स्पष्ट किया कि निर्माण कार्य में कोताहि न हो। अधिकारी समय-समय पर निरीक्षण करते रहें।

