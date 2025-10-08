Railway Employees Bonus Update : 78 दिनों के वेतन का क्या है मतलब और कैसे होती है बोनस की गणना ,आइये जाने

Railway Employees Bonus Update(आज समाज) : त्योहारों के मौसम से पहले, सरकार लगभग 11 लाख रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों के वेतन के बराबर उत्पादकता से जुड़ा बोनस (PLB) देगी। कई लोग पूछते हैं: क्या रेलवे कर्मचारियों को वाकई ढाई महीने के वेतन के बराबर बोनस मिलता है? नहीं। यह पूरी तरह सच नहीं है। सरकार बोनस की गणना इस तरह करती है कि वास्तविक राशि कम हो जाती है। वास्तविक बोनस 78 दिनों के वेतन से काफी कम है। आइए विस्तार से देखें।

बोनस की गणना

सरकार हर साल अराजपत्रित रेलवे कर्मचारियों (ग्रुप सी और ग्रुप डी) को उत्पादकता से जुड़ा बोनस (PLB) देती है। इस साल, सरकार ने 2024-25 के लिए 78 दिनों के वेतन के बराबर बोनस को मंजूरी दी है। इसकी कुल लागत लगभग 1,865.68 करोड़ रुपये होगी।

लेकिन इस बोनस की गणना के लिए कर्मचारी के वास्तविक वेतन का उपयोग नहीं किया जाता है। सरकार ने बोनस की गणना के लिए अधिकतम मासिक वेतन 7,000 रुपये निर्धारित किया है। इसका मतलब है कि अगर कोई रेलवे कर्मचारी 30,000 रुपये या 50,000 रुपये प्रति माह कमाता है, तो भी बोनस की गणना केवल 7,000 रुपये पर ही की जाती है।

सूत्र

(मासिक वेतन ÷ 30) × बोनस दिनों की संख्या

अधिकतम वेतन सीमा का उपयोग करते हुए:

(7,000 ÷ 30) × 78 = 18,200 रुपये

लेकिन सरकार ने अधिकतम बोनस थोड़ा कम रखा है। इस वर्ष, प्रत्येक पात्र कर्मचारी को अधिकतम 17,951 रुपये मिलेंगे। इसलिए, यदि 78-दिवसीय बोनस की घोषणा भी की जाती है, तो किसी को भी 17,951 रुपये से अधिक नहीं मिलेगा।

वास्तविक वेतन और बोनस

“78-दिवसीय वेतन” शब्द बड़ा और आकर्षक लगता है। लेकिन यह केवल एक तकनीकी शब्द है। यह कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रतीकात्मक बोनस है। वेतन सीमा के कारण, कई कर्मचारियों के लिए यह बोनस वास्तविक वेतन से बहुत कम है।

रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों का बोनस मिलेगा, लेकिन यह उनके वास्तविक वेतन के 78 दिनों के बराबर नहीं है। 7,000 रुपये प्रति माह की वेतन सीमा के कारण बोनस की अधिकतम राशि 17,951 रुपये है। यह कई कर्मचारियों की अपेक्षा से कम हो सकता है।

