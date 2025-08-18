Rahul Gandhi Vote Adhikar Yatra : बिहार की धरा से राहुल गांधी की हुंकार

कहा, चुनाव में गड़बड़ी रोकने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की लेकिन मेरे से मांगा गया शपथ पत्र

Rahul Gandhi Vote Adhikar Yatra (आज समाज), गया : कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इन दिनों बिहार में वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। सोमवार को उनकी यात्रा का दूसरा दिन था। आपको बता दें कि इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी 13 सौ किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। इस दौरान वह लोगों से मिलेंगे और उन्हें उनकी वोट का महत्सव समझाएंगे। सोमवार को वोट अधिकार यात्रा के तहत राहुल गांधी गया जी शहर के खलीस पार्क तीनमुहानी में बने मंच पर पहुंचे।

राहुल गांधी ने कहा कि कर्नाटक में एक विधानसभा क्षेत्र की जांच की गई तो एक लाख से ज्यादा फर्जी वोटर पाए गए। इसकी जानकारी चुनाव आयोग को दी गई, लेकिन आयोग ने जांच करने के बजाय उनसे ही एफिडेविट की मांग की। उन्होंने कहा कि जिम्मेदारी उनकी है, लेकिन एफिडेविट मुझसे मांग रहे हैं। थोड़ा समय दीजिए, हम हर राज्य और हर विधानसभा में इनकी चोरी पकड़कर दिखाएंगे। उन्होंने दावा किया कि महाराष्ट्र और हरियाणा में एसआईआर के जरिए वोट चोरी का नया तरीका सामने आया है। इस दौरान राहुल ने जनता से सवाल किया कि क्या आज आप बिहार में वोट चोरी होने दोगे?

ये नेता भी रहे राहुल गांधी के साथ

उनके साथ राजद नेता तेजस्वी यादव, वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी और भाकपा माले महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य भी मौजूद रहे। इस दौरान विपक्षी नेताओं ने भाजपा, आरएसएस और चुनाव आयोग पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वर्षों से उन्हें लग रहा था कि चुनाव में गड़बड़ी हो रही है। महाराष्ट्र और हरियाणा में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच महज चार महीने में चुनाव आयोग ने एक करोड़ नए वोटर बना दिए। यही वजह है कि वहां का चुनाव चोरी किया गया।

बिहार की जनता करेगी अपनी वोट की रक्षा

राहुल गांधी ने कहा कि वोट की चोरी रोजगार और अधिकार छीनने के लिए की जाती है, लेकिन बिहार में यह सपना भी नहीं देखा जा सकता। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता अपने वोट और अधिकार की रक्षा करेगी और अगर किसी ने चोरी करने की कोशिश की तो जनता उन्हें सबक सिखाएगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि एक दिन बिहार और देश में महागठबंधन की सरकार बनेगी। उस समय संविधान में दिए गए अधिकार छीनने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

