Amit Shah Assam Visit : राहुल गांधी जनता से माफी मांगे : अमित शाह

कहा, कांग्रेस नेता ने पीएम मोदी व उनकी दिवंगत माता को अपशब्द कहे

Amit Shah Assam Visit (आज समाज), गुवाहटी : राहुल गांधी की बिहार यात्रा के दौरान पीएम मोदी को अपशब्द कहने का मामला जहां बिहार में गूंज रहा है वहीं भाजपा नेताओं ने इसकी देश व्यापी निंदा की है। इसी मामले पर शुक्रवार को असम दौरे पर गए देश के गृह मंत्री अमित शाह ने निंदा करते हुए कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को इस पूरे घटनाक्रम पर न केवल पीएम मोदी बल्कि पूरे देश से माफी मांगने की बात कह डाली।

असम में यह बोले अमित शाह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी और उनकी मां को गाली देने के मामले में असम में कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने शुक्रवार को गुवाहाटी में कहा- बिहार में कांग्रेस ने पीएम मोदी की मां को अपशब्द कहे। इनके दूषित प्रयास को देखकर मुझे मालूम है, इन्हें जनता का समर्थन नहीं है। शाह ने कहा- मोदीजी की माताजी का जीवन गरीब घर में अपनी सभी संतानों को संस्कारी करके बड़ा करने में बीता। उनका बेटा पूरे विश्व में ख्याति पा रहा है। राहुल गांधी को थोड़ी भी शर्म है तो मोदी जी और उनकी दिवंगत मां के लिए कहे गए अपशब्दों पर माफी मांगें।

राहुल गांधी ने की नकारात्मक राजनीति की शुरुआत

भारत की राजनीति में, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने जिस प्रकार से घृणा और तिरस्कार की नकारात्मक राजनीति की शुरुआत की है उसका निम्न स्तर का एक प्रदर्शन उनकी घुसपैठिया बचाओ यात्रा में देखने को मिला। यात्रा में राहुल गांधी के स्वागत के मंच से नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माताजी के लिए अपशब्द बोलकर सबसे घृणित काम किया है। शाह ने कहाकि इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करके आपको (कांग्रेस) जनादेश प्राप्त होगा? मैं कांग्रेस को कहना चाहता हूं- जितनी ज्यादा गालियां मोदीजी को दोगे, कमल का फूल उतना ही खिलकर आसमान को छूएगा। हर चुनाव में कांग्रेस ने ये प्रयास किया। गाली दी, लेकिन मुंह की खाई। फिर विजय को झुठलाने के लिए घुसपैठिया बचाओ यात्रा लेकर आए।

दरभंगा में राहुल के मंच से मोदी को अपशब्द कहे गए

बिहार के दरभंगा में गुरुवार को राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान एक मंच से कुछ लोगों ने पीएम मोदी गाली दी। भाजपा प्रवक्ता दानिश इकबाल और कार्यकारिणी सदस्य कृष्ण सिंह ने राहुल गांधी के खिलाफ थाने में शिकायत दी थी। एक दिन बाद शुक्रवार को इस मामले में दरभंगा पुलिस ने गुरुवार देर रात रिजवी उर्फ राजा नाम के युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र के भपुरा गांव का रहने वाला है।

