Rahul Gandhi: राहुल गांधी ने पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में उठाए रिटायर सैनिकों से मुद्दे

कहा- रिटायर सैनिकों को प्राइवेट अस्पतालों में इलाज नहीं मिल रहा

Rahul Gandhi, (आज समाज), नई दिल्ली: डिफेंस की पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में शामिल होने के लिए सोमवार को राहुल गांधी संसद भवन पहुंचे। पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी के समक्ष राहुल गांधी ने रिटायर सैनिकों से मुद्दे उठाए। बैठक में राहुल ने कहा कि रिटायर सैनिकों को जब प्राइवेट अस्पतालों में रैफर किया जाता है तो उन्हें वहां इलाज नहीं मिलता। राहुल ने बैठक में कहा है कि पूर्व सैनिकों की भर्ती और पुनर्वास में कमी है।

बड़ी संख्या में रिटायर सैनिकों को रोजगार और तय सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। दरअसल, राहुल गांधी रक्षा मामलों की संसदीय स्थायी समिति के सदस्य हैं। आज की बैठक का एजेंडा पूर्व सैनिकों के पुनर्वास, स्वास्थ्य सुविधाओं और उनके लिए उपलब्ध रोजगार के अवसरों की समीक्षा करना था।

कैंसर और किडनी से जुड़ी बीमारियों के इलाज के लिए मिलने वाली सहायता बेहद कम

रिटायर सैनिकों की पुनर्वास नीतियों, स्वास्थ्य सुविधाओं में खामियों और हेल्थ फंड के लिए बजट कम है। प्राइवेट अस्पताल सरकार पर हमारा बकाया की बात कहकर पूर्व सैनिकों को एडमिट नहीं करते, उनका इलाज नहीं करते। रिटायर सैनिकों को कैंसर और किडनी से जुड़ी बीमारियों के इलाज के लिए मिलने वाली 75 हजार की सहायता बेहद कम है।

