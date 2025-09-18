Rahul Vote Chori Press Meeting Live, (आज समाज), नई दिल्ली: लोकसभा (Lok Sabha) में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने कथित ‘वोट चोरी’ के मामले में आज मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार पर तीखा हमला बोला। इस मामले में जल्द ‘हाइड्रोजन बम’ लाने की बात कहने के कुछ दिन बाद आज दिल्ली में प्रेस कांफ्रेंस कर राहुल ने आरोप लगाया कि सीईसी वे लोग हैं जो भारतीय लोकतंत्र को नष्ट कर रहे हैं।

EC ने कर्नाटक सीआईडी के पत्रों की जानकारी देने से मना किया

राहुल गांधी ने ज्ञानेश कुमार पर आरोप लगाया कि कर्नाटक सीआईडी (CID) ने 18 महीने में चुनाव आयोग को 18 पत्र भेजे हैं, जिनमें कथित तौर पर फर्जी एप्लिकेशन के लिए डेस्टिनेशन आईपी, डिवाइस डेस्टिनेशन पोर्ट और ओटीपी (OTP) ट्रैक की जानकारी मांगी गई है। उन्होंने दावा किया कि चुनाव आयोग ने यह जानकारी देने से मना कर दिया है। उन्होंने कहा, छिपाया गया डेटा यह बताएगा कि यह ऑपरेशन कहां से चलाया जा रहा है।

14 मिनट के अंदर 12 फर्जी वोटिंग फॉर्म जमा करने का आरोप

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नाटक में वोटिंग में गड़बड़ी के सबूत पेश किए। उन्होंने आरोप लगाया कि यह गड़बड़ी उन बूथों पर हुई जहां कांग्रेस आगे चल रही थी और दावा किया कि 12 वोटों को हटाने की कोशिश में ‘गोदाबाई’ नाम से एक फर्जी लॉगिन आईडी का इस्तेमाल किया गया। 14 मिनट के अंदर 12 फर्जी वोट हटाने के फॉर्म जमा किए गए। उन्होंने यह भी दावा किया कि ‘बबीता चौधरी’ का वोट हटाने का फॉर्म गलत तरीके से उनके नाम से जोड़ दिया गया।

सॉफ्टवेयर से केंद्रीकृत तरीके से किया जा रहा नाम हटाने का काम

कांग्रेस सांसद ने आरोप लगाया कि वोटर लिस्ट से नाम हटाने का काम सॉफ्टवेयर के ज़रिए केंद्रीकृत तरीके से किया जा रहा है, न कि स्थानीय लोगों द्वारा। उन्होंने दावा किया कि एक ऑटोमेटेड प्रोग्राम हर बूथ से पहला नाम चुनकर वोट हटा देता था और फर्जी आवेदन जमा करने के लिए राज्य के बाहर के मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल किया जाता था। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि यह काम स्थानीय पार्टी कार्यकर्ताओं का नहीं, बल्कि यह एक बड़े स्तर पर, केंद्रीकृत तरीके से किया गया ऑपरेशन था।

कर्नाटक, महाराष्ट्र, हरियाणा, यूपी में वोटरों के नाम हटाए गए

कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि कर्नाटक, महाराष्ट्र, हरियाणा, यूपी में बड़ी संख्या में वोटरों के नाम हटाए गए। उन्होंने कहा, चुनाव आयोग वोटर लिस्ट से नाम हटाने की जानकारी नहीं देकर भारतीय लोकतंत्र के ‘हत्यारों’ का बचाव कर रहा है। उसे लोकतंत्र की ‘हत्या’ करने वालों की रक्षा करना बंद करना चाहिए। सीईसी को एक हफ्ते के अंदर वोट हटाने की जानकारी देनी चाहिए।

ये भी पढ़ें : Rahul Gandhi Vote Adhikar Yatra : लोकतंत्र में वोट का अधिकार सबसे अहम : राहुल गांधी